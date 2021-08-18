  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Действительно, ползти "горнякам" не пришлось. Посмотрим, как будет в ответном матче

Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109

FCSD

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Монако" и "Шахтером". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеСуркис рассказал, за кого болел в матче Монако - Шахтер

Хвалим центральных защитников "Шахтера" (!), рассматриваем радикальность стиля Де Дзерби как фактор риска для Трубина и всей команды на примере конкретного эпизода. Прикидываем шансы украинского клуба на второй поединок с "Монако", конечно же, говорим о сильных и слабых сторонах соперника – еще больше мыслей внутри подкаста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкон Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Виссам Бен Йеддер Додо Монако Нико Ковач Николай Матвиенко Роберто Де Дзерби Марлон Витао Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин PPDA Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...