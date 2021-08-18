Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109
Действительно, ползти "горнякам" не пришлось. Посмотрим, как будет в ответном матче
FCSD
Обсуждаем поединок между "Монако" и "Шахтером". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Хвалим центральных защитников "Шахтера" (!), рассматриваем радикальность стиля Де Дзерби как фактор риска для Трубина и всей команды на примере конкретного эпизода. Прикидываем шансы украинского клуба на второй поединок с "Монако", конечно же, говорим о сильных и слабых сторонах соперника – еще больше мыслей внутри подкаста.
Популярное сейчас
- Второй раунд Кубка Украины. Избиение судьи в Полтаве, Агробизнес и Кривбасс вылетают
- Восемь игроков сборной, вызванных на матчи в сентябре, уже играли под руководством Петракова
- Новичок Серии А ведет переговоры по трансферу игрока Динамо - источник
- Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО