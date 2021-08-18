Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109

Обсуждаем поединок между "Монако" и "Шахтером". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Хвалим центральных защитников "Шахтера" (!), рассматриваем радикальность стиля Де Дзерби как фактор риска для Трубина и всей команды на примере конкретного эпизода. Прикидываем шансы украинского клуба на второй поединок с "Монако", конечно же, говорим о сильных и слабых сторонах соперника – еще больше мыслей внутри подкаста.