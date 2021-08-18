Роман Санжар: Шахтеру нужны победы, а не красивый футбол, чтобы игроки поверили в тренера

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар прокомментировал победу "Шахтера" над "Монако" со счетом 1:0 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

- Сложилось впечатление, что мы смотрели не матч Лиги чемпионов, а рядовой поединок УПЛ. Игра не впечатлила, средний темп, временами скучная. Конечно, это не вина "Шахтера". Они играли, как позволял соперник, который оказался не таким сильным, как многие представляли.

- Я бы так не сказал. Две команды сыграли организованно, и в этом противостоянии "Шахтер" нашел преимущество, он победил. Педриньо здорово разобрался, забил яркий гол после классного индивидуального слалома. Да, не было много моментов, да, матч получился немного скучным, но борьбы тактической было достаточно. "Горнякам" на данном этапе формирования команды в первую очередь необходим результат. Пришел новый тренер, нужны победы, чтобы футболисты окончательно поверили в идеи тренера, и для этого повторюсь, нужны в первую очередь победы, а не красивый футбол. "Шахтер" показал достойную игру на выезде с хорошей командой. Может, футбол оказался не столь ярким, но результативным, и это очень важный момент.

- До матча многие говорили, что "Монако" сильнее "Генка". Но как показала игра французов, оказалось наоборот. Бельгийская команда была агрессивная, с характером, у "монегасков" мы этого не увидели.

- Тут возникает вопрос. Это "Монако" сыграло так, или "Шахтер" не позволил сопернику играть в тот футбол, в который они хотели? Мне кажется, здесь заслуга "Шахтера". В начале матча "горняки" больше контролировали мяч, владели инициативой, забили гол. Потом французы смогли отодвинуть мяч от своих ворот, игра стала вязкой без ярких моментов, без скоростей, но "Шахтер" сумел довести победу до логического исхода, и это самое важное.

- В таких матчах на первый план выходит индивидуальное мастерство футболистов, которое у "Шахтера" намного выше, чем у соперника.

- Это решающий факт, что и продемонстрировал Педриньо. Этот же элемент стал залогом успеха в противостоянии с "Генком". Думаю, это будет решающим фактором и в повторном матче.

- Наверняка, учитывая, как выглядел "Монако", в ответном матче у "Шахтера" не должно быть проблем. Теперь можно сказать, кто фаворит этой пары.

- Я бы так не сказал, так как футбол такая игра, что сегодня одно, а завтра может быть все по-другому. В Монако "Шахтер" сыграл результативно, добыл победу и это очень хорошо. Но это не говорит еще о том, что в ответной игре результат будет таким же. Это будет отдельное противостояние, и дай Бог, чтобы "Шахтер" вышел победителем. Они должны закрепить начатое в Монако дело теперь в Харькове. Но говорить, что дома будет легче, и расслабляться нельзя. Настрой и мотивация попадания в групповой этап Лиги чемпионов - это и есть цель игроков "Шахтера".

- Нужно отметить, "Шахтер" в лице Марлона, Педриньо и Траоре приобрел качественное усиление. Получилась хорошая центральная ось в структуре команды.

- Центральный защитник Марлон - это организатор оборонительных действий, он же начинает атаки, игрок мастеровитый, опытный и уверенный. Марлон является очень важной фигурой в игре команды. Траоре выполняет функцию в нападении, игрок умеющий зацепиться и придержать мяч, хорошо играет корпусом за счет своей фактуры, умело взаимодействует с партнерами, и главное постоянно забивает мячи, что есть основным уделом форварда. Педриньо силен за счет индивидуальных действий, есть скорость и техника работы с мячом, что мы и увидели сегодня. Все приобретения себя оправдывают.

Напомним, ответный матч "Шахтер" сыграет с "Монако" 25-го августа. Начало игры в 22:00. Победитель противостояния выходить в групповой этап Лиги Чемпионов, неудачник – в групповой этап Лиги Европы.