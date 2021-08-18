Вагончик тронется, перрон останется? Акценты зрителя на игре Монако с Шахтером

В известной степени, этот матч стал историческим для рядового украинского зрителя. Впервые в жизни, для того чтобы смотреть еврокубковую игру, многим из нас было предложено за нее заплатить. Именно за нее, отдельно. К примеру, мне в Одессе нужно было отказаться от услуг своего кабельного оператора и купить пакет "Мегого", на 60 гривен в месяц дороже.

Для кого-то эта сумма покажется смешной, но не для большинства жителей нашей страны. К тому же, лично мне, например, ни к чему эти триста с чем-то там каналов и прочие радости в придачу: я всего лишь хотел посмотреть футбол. Развитой капитализм в действии. За все надо платить в этой жизни, и бла-бла-бла… А кто спорил? Констатация факта: свершилось.

Альтернатива (пока она есть – слава букмекерам с "пиратами") – после продолжительных поисков, скользкого качества и с опережением картинки звуком на добрых полминуты. Кому-то, безусловно, повезло больше, и он непременно с нами этим радостно поделится. Вопрос, однако, не в том. Кому-то отравляли жизнь трансляции ТРК "Футбол"? Только не мне.

Уже молчу о том, что, не поверите, но интернетом пользуется не каждый любитель футбола в Украине. И в отношении этих людей подобное выглядит дискриминацией. Теперь и футбол им оставили второго и третьего сорта. Понимаю, что не во всех регионах были доступны и "Футболы" (хотя нам отсюда в это трудно поверить). Что ж, тогда это о жителях остальных регионов.

Символично, что первый матч новой для нас эры проходил в Монте-Карло – классической столице азартных игр Европы. Соперник "Шахтера" - "Монако" уступает ему в рейтинге УЕФА 22 позиции. В квалификацию Лиги чемпионов он попал в качестве бронзового призера чемпионата Франции. В новом сезоне стартовал неудачно, но о чем там говорить после двух-то туров?

Фаворитом в паре считалась команда хозяев поля. Наверное, все-таки потому что "Шахтер" в последнее время подрастерял былую солидность. А после не слишком убедительной победы над "Генком" дуэль с "Монако" ожидалась с опаской. Как оказалось, в том числе, и тренерским штабом "Шахтера", который принес в жертву клубную философию ради актуального результата.

Несмотря ни на что, я бы назвал эту игру достаточно смотрибельной. За исключением отрезка длиной в полтайма после перерыва – с 57-й по 80-ю минуту. Для постоянного зрителя Лиги чемпионов он прошел скорее в режиме колыбельной. И во многом подмочил репутацию поединка.

И диктовали эту "моду" гости. Добившись успеха еще до середины первого тайма, они, фактически на этом успокоились и стали играть в старые недобрые "защищаем 1:0" итальянского розлива. Получилось. В оставшиеся три четверти матча, на мой взгляд, у "Монако" было не менее четырех реальных возможности сравнять счет. В последний раз – на 82-й минуте.

Этот же эпизод стал самым ярким в игре, не считая гола. Помимо мастерства Трубина (игрока матча с четырьмя-пятью зачетными сэйвами) на гостевой чаше весов оказался еще и комплимент от Фортуны: кипер "Шахтера" перевел мяч в стойку своих ворот. Неспроста тренер соперников скажет, что у нашего вратаря был удачный день.

Другим весомым аргументом стал класс Педриньо, промелькнувшего сквозь почетный эскорт соперников с грацией отъявленного слаломиста. Я бы сказал, что исход поединка решили индивидуальные действия конкретных игроков. И кто сказал, что это плохо или некошерно? В известной мере, даже вовсе наоборот. Но как часто "Шахтеру" придется делать на них ставку?

В Монте-Карло она сыграла. Хотя по логике игры гости должны были проиграть с зеркальным счетом. Даже если мы зачтем выпад Матвиенко в дебюте встречи, то вкупе с голом получим два момента за матч. Не считая полумомент Антонио во втором тайме. Тогда как "Монако" на свой забитый мяч за полтора последних тайма "наиграл" со всей очевидностью. Опять же, мнение.

В целом, "Шахтер" сыграл не "по-шахтерски". Это привело в восторг адептов секты свидетелей коэффициента. Это устроило и просто болельщиков, которым уже дважды за месяц было за державу обидно. Наверное, в меньшей степени тех, кто полюбил этот "Шахтер" за его бразильскую непринужденность.

Самое время заводить нашу извечную мантру: игра забывается, результат остается. Шикарный вагончик с двумя одинокими пассажирами (в лице сумасшедшего соло Педриньо и серии эффектных бросков Трубина) тронется, а перрон наших лигочемпионских ожиданий останется. И когда первый скроется из глаз, второй еще долго будет твердой опорой для ног.

Но так ли уж он устойчив, этот перрон вокзала для двоих, один из которых вынужден будет покинуть его через неделю – когда отправится состав в Лигу Европы? Чьи глаза будут печальными, и кому помашут белым платочком? Сегодня для нас это продолжает оставаться загадкой. Смутно угадывается лишь то, что, по-видимому, мы опять будем удерживать свое бесценное завоевание.

Сорвав куш в казино, главное – вовремя прекратить играть. Я называю это скромным обаянием прагматизма. Но тогда мои аплодисменты в случае общего успеха команды де Дзерби будут такими же жидкими, потонув в громе ваших.