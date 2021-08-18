Тренер Монако - о поражении от Шахтера: Нет причин думать, что все потеряно

Наставник "Монако" Нико Ковач поделился мнением о первой встрече с "Шахтером" (0:1) и шансах на выход в групповой раунд Лиги чемпионов

– Сожалеете ли вы, что начали играть после 20-й минуты?

– Провели неплохой матч по форме, однако имели проблемы в первые 20 минут. Получая мяч, мы теряли его слишком быстро и легко. От этого не имеешь уверенности в себе, которая нужна на старте таких поединков. После пропущенного гола на протяжении 70 минут, я считаю, мы проделали хорошую работу, доминировали в игре, были физически сильны и создали много моментов, однако не завершили их должным образом, чтобы забить гол.

– Что необходимо поменять, чтобы пройти дальше?

– Мы знаем, что нам нужна победа, чтобы быть в турнире. Первые 20 минут мы должны удалить, стереть, исправить проблемы с потерями мяча, о которых я сказал ранее. Продолжаем верить, потому что 70 минут доминировали в игре. Это путь, по которому нам нужно идти в ответном матче в Харькове. Нет причин думать, что все потеряно. У нас хороший соперник, которого мы уважаем, но это была только первая половина противостояния, как я уже говорил на пресс-конференции перед игрой. Возможно, мы проведем в сумме 180 минут, возможно, больше, если будет дополнительное время. Сейчас, конечно, парни разочарованы, это нормально. Но повторюсь: нет причины сдаваться или отходить от нашей мечты. В прошлом сезоне у нас было много сложнейших матчей, чтобы сейчас получить такую возможность, поэтому мы продолжаем верить.



– Жеан Лукас играет все большую роль в команде. Означает ли замена, что тандем Чуамени – Фофана немного изжил себя?

– Я не был доволен тем, как мы действовали в середине. Жеан Лукас вышел и сыграл хорошо. Я хотел, чтобы мы спокойнее контролировали мяч, создавали больше моментов. Жеан играл более вертикально. У нас большой состав, в нем есть из кого выбирать. Каждый должен ежедневно доказывать, что он достоин играть в старте – это конкуренция.



– Что вы думаете о форме Бен-Йеддера? Вам не хватает реализации, как и в матчах чемпионата?

– Да, у Виссама было два-три хороших шанса, но вратарь "Шахтера" очень помог своей команде и провел сухой матч. Что со "Спартой", что в обоих встречах чемпионата, что сейчас – мы большую часть времени доминируем в игре, однако не хватает двух-трех голов, чтобы раскрепоститься. Я не могу сказать, что мы играем плохо, но результат не идет. Нужно забить свои голы, чтобы получить уверенность.



– Боаду создаст конкуренцию Бен-Йеддеру, а возможно, и скоро его заменит?

– Знаете, вы задаете одни и те же вопросы, когда нападающие не забивают, а я даю те же ответы. Бен-Йеддер – отличный нападающий, это очень хороший игрок. Нужно создавать моменты. Десять сантиметров вправо или влево – и это либо гол, либо нет. Ситуация изменится.

– Анатолию Трубину всего 20 лет. У него не только 5 сейвов, но и очень уверенная игра в пас, когда вы прессингуете. Вы видели такую спокойную игру вратаря в столь молодом возрасте?

– Мы смотрели видео матчей, видели, что он чувствует себя комфортно на мяче, спокойно. Да, ему 20 лет, потому это что-то особенное. И в этом поединке, и в чемпионате Украины он показывал, что становится очень хорошим голкипером. Сейчас Пятов – второй номер, а я провел много матчей против него.

И чтобы Пятов был номером два, это должен быть хороший вратарь! Если Трубин продолжит на том же уровне, его ждет отличная карьера, но надеюсь, что на следующей неделе он будет не так хорош, как сегодня", - сказал Ковач.