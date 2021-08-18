Соломон: Шахтер заслужил победу над Монако

Вингер "Шахтера" Манор Соломон высказался после победы над "Монако" (1:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Думаю, в начале мы играли очень хорошо. Наверное, мы могли забить больше. Да, потом "Монако" играл лучше, контролировал мяч и имел моменты. Но мы заслужили эту победу. Ничего еще не решено, мы ждем вторую игру.

Мы знали, что "Монако" - хорошая команда. Возможно, физически они сильнее, но мы лучше технически. Мы должны быть готовы и к следующей игре против них", - сказал Соломон.