Женская ЛЧ. Жилстрой-1 в первом раунде разбил болгарок

Харьковский "Жилстрой-1" со счетом 5:1 обыграл болгарскую "Софию" в рамках полуфинала первого раунда женской Лиги чемпионов-2021/2022.

Впрочем, несмотря на счет, поединок для украинок оказался не таким уж и простым.

После первого тайма счет был 1:1, и лишь после перерыва украинки добавили и додавили соперниц, которые подсели физически.

Таким образом, преодолев "Софию" со счетом 5:1, "Жилстрой-1" 21 августа сыграет в финале первого раунда против победителя дуэли "Помурье" (Словения) - РФШ (Латвия).

Женская Лига чемпионов-2021/2022. Путь чемпионов

Первый раунд. группа 10

Полуфиналы

"Жилстрой-1" (Украина) - "София" (Болгария) - 5:1 (1:1)

Голы: Шевчук (11), Шматко (52), Овдийчук (61), Бойченко (84), Кочнева (87) - Александрова (29).

"Жилстрой-1": Яман, Алексанян, А. Воронина (Петрик, 78), Шматко, Басанская, Бойченко, Хаванськая, Шевчук (Г. Воронина, 82), Апанащенко (к), Овдийчук, Садикоглу (Кочнева, 71).