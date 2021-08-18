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Женская ЛЧ. Жилстрой-1 в первом раунде разбил болгарок
Далее в соперницах - победитель дуэли Помурье (Словения) - РФШ (Латвия)
fczh1.com
Харьковский "Жилстрой-1" со счетом 5:1 обыграл болгарскую "Софию" в рамках полуфинала первого раунда женской Лиги чемпионов-2021/2022.
Впрочем, несмотря на счет, поединок для украинок оказался не таким уж и простым.
После первого тайма счет был 1:1, и лишь после перерыва украинки добавили и додавили соперниц, которые подсели физически.
Таким образом, преодолев "Софию" со счетом 5:1, "Жилстрой-1" 21 августа сыграет в финале первого раунда против победителя дуэли "Помурье" (Словения) - РФШ (Латвия).
Женская Лига чемпионов-2021/2022. Путь чемпионов
Первый раунд. группа 10
Полуфиналы
"Жилстрой-1" (Украина) - "София" (Болгария) - 5:1 (1:1)
Голы: Шевчук (11), Шматко (52), Овдийчук (61), Бойченко (84), Кочнева (87) - Александрова (29).
"Жилстрой-1": Яман, Алексанян, А. Воронина (Петрик, 78), Шматко, Басанская, Бойченко, Хаванськая, Шевчук (Г. Воронина, 82), Апанащенко (к), Овдийчук, Садикоглу (Кочнева, 71).
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