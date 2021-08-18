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Яремчук продолжает блистать в Бенфике. Голевая передача против ПСВ. 1:0 - ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

С помощью паса украинца лиссабонский клуб сумел выйти вперед

Яремчук продолжает блистать в Бенфике. Голевая передача против ПСВ. 1:0 - ВИДЕО

SL Benfica

Новина українською

"Бенфика" вышла вперед в домашнем матче противостояния с "ПСВ" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Рафа Силва выводит "Бенфику" вперед. Ассистирует ему Роман Яремчук. 1:0.

Напомним, что клуб, победивший в этом раунде, выходит в групповой этап Лиги Чемпионов. Проигравшая команда, в свою очередь, вылетает в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук ПСВ (Эйндховен) Рафаэл Силва
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Комментарии (6)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.08.2021 в 22:53
Вторую почему-то на него не записали
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 22:46
Крутяк
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 22:34
Маліновський, Яремчук доводять, що корупція в українському футболі не дає розвиватись нормальним гравцям. Он, навіть Шева зі збірної втік.
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+7
-1
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trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 22:27
Если не сбавит, след летом будет очередь из Саутгемптонов, Вулверхэмптонов, Астон Вилл и Лестеров с Эвертонами.
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+3
-2
Yurget (Чернигов)
18.08.2021 в 22:45
А вдруг Атлетико, Рома, или, чем черт не шутит, ТОТЕНХЕМММММ ))))
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+1
0
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trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 23:00
Может-может :) Я только из АПЛ прикидывал. Шпоры... Боюсь, если Леви заменит ИМ Кейна, лысого немножко не поймут Для Яремчука было бы здорово, конечно
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