Лига Чемпионов
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Яремчук продолжает блистать в Бенфике. Голевая передача против ПСВ. 1:0 - ВИДЕО
С помощью паса украинца лиссабонский клуб сумел выйти вперед
SL Benfica
"Бенфика" вышла вперед в домашнем матче противостояния с "ПСВ" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
Рафа Силва выводит "Бенфику" вперед. Ассистирует ему Роман Яремчук. 1:0.
Напомним, что клуб, победивший в этом раунде, выходит в групповой этап Лиги Чемпионов. Проигравшая команда, в свою очередь, вылетает в групповой этап Лиги Европы.
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Комментарии (6)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.08.2021 в 22:53
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Yurget (Чернигов)
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trust in LFC1892 (Киев)
18.08.2021 в 23:00
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