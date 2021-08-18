Квалификация ЛЧ. Ференцварош в большинстве проиграл Янг Бойз, Лудогорец Пластуна не сумел дать отпор Мальме

Финальный этап. Первые матчи

"Ванкдорф", Бёрн

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Ференцварош" (Венгрия) 3:2

Голы: Элиа (16), Сьерро (40), Гарсия (65) – Боли (14, 82)

На 27-й минуте Узуни не реализовал пенальти (штанга)

"Янг Бойз": Февр – Гарсия, Зесигер, Камара, Хефти – Нгамале, Мартинс, Сьерро (Ридер, 76), Фасснахт (Масейрас, 86) – Сибачо (Канга, 58), Элиа (Мамбимби, 86)

"Ференцварош": Дибус – Ботко (Ммаэ, 68), Ковачевич, Блажич, Уинго – Сомалиа, Харатин, Ляйдуни – Зубков (Мак, 79), Боли, Узуни (Санто, 86)

Предупреждения: Сибачо (14), Зесигер (19), Элиа (26) – Харатин (22), Ляйдуни (48), Блажич (69)

Удаление: Хефти (25)

"Янг Бойз" героически затащил первую встречу против "Ференцвароша" в напряжённом поединке в Бёрне. Коллектив Давида Вагнера выдал ударный дебют, но вопреки логике повели гости. Швейцарцы нелепо разыграли аут и после ошибки защитника Камара Боли реализовал подарок от соперника. "Янг Бойз" не без доли удачи мгновенно отыгрался – после дальнего удара Элиа мяч рикошетом от партнёра по команде залетел в ворота.

И тут же на поле началась настоящая драма. Сначала Харатин жёстко пошёл в стык прямой ногой, но главный арбитр встречи Уильям Коллам украинца пощадил и выписал тому лишь жёлтую. Спустя пару минут шотландский судья вновь был на стороне "Ференцвароша": Зубков классной разрезающей передачей вывел Ботко сам на сам с голкипером, но его в последний момент успел завалить на газон защитник "Янг Бойз" Хефти. Арбитр был непреклонен – пенальти и удаление уже на 25-й минуте игры. Шикарный расклад для "Ференцвароша", только вот 11-метровый реализовать Узуни не удалось, а Ляйдуни, первым оказавшимся на добивание, нарушил правила и его мяч не засчитали.

Тут-то хозяева и воспряли духом, и несмотря на потерю бойца, принялись постепенно разбивать венгерского оппонента. Сьерро положил шикарный лонгшот в конце первого тайма и вывел "Янг Бойз" вперёд, а в середине второго половины левый защитник Гарсия пронёсся по левому краю, обыграв Зубкова и положил ещё один гол в ворота гостей. В концовке "Ференцварошу" таки удалось сократить разрыв в счёте – Боли вновь отличился классный ударом со средней дистанции и оставил свою команду в борьбе за путёвку в ЛЧ.

"Мальме Нью Стэдиум", Мальме

"Мальме" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария) 2:0

Голы: Бирманчевич (26), Бергет (61)

"Мальме": Далин – Мойсандер (Ларссон, 34), Нильсен, Брорссон, Левицки – Рикс, Кристиансен, Ракип (Абубакари, 81), Бирманчевич (Налич, 88) – Бергет (Беймо, 81), Чолак

"Лудогорец": Кахлина – Недялков, Вердон, Пластун, Икоко – Гонсалвеш, Алекс Сантана (Чибота, 73) , Баджи – Текпетей (Вандерсон, 62), Сотириу, Каули Соуза

Предупреждения: Левицки (11), Брорссон (49) – Текпетей (36)

В параллельной встрече “Мальме” очень уверенно одолел болгарский “Лудогорец”, сделав весомую заявку на попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. Шведы всю игру активно доминировали, нанесли в 4 раза больше ударов, чем соперник (17-4), и справедливо получили своё.

В первом тайме “Мальме” в лучший скандинавских традициях оригинально разыграл угловой и открыл счёт в матче: Бирманчевича вывели на ударную позицию в два паса, и тот нанёс неотразимый удар издали. Во второй половине успех закрепил Бергет, первым поспев на добивание после оплошности голкипера Кахлина.

Игорь Пластун провёл на поле все 90 минут, но не сумел помочь своей команде надёжно сыграть в обороне.