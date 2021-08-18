Бенфика - ПСВ 2:1. Ассист Яремчука, геройства Влаходимоса, замечательный матч в целом

Лига Чемпионов. Четвёртый Квалификационный раунд. Первый матч

Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" - ПСВ 2:1

Голы: Рафа Силва 11, Вайгль 42 - Гакпо 51

"Бенфика": Влаходимос, Вериссимо, Морато, Отаменди, Гонсалвеш (Алмейда 73), Вайгль (Эвертон 76), Жоау Мариу (Таарабт 86), Гримальдо, Пицци (Мейте 73), Рафа Силва, Яремчук (Рамуш 71)

ПСВ: Дроммель, Мвене, Рамальо, Боскальи (Обиспо 64), Макс (Тезе 89), Сангаре, Ван Гинкель (Проппер 65), Мадуэке (Брума 74), Гакпо, Гетце, Захави (Вертессен 89)

Предупреждения: Отаменди 59, Рафа Силва 57, Алмейда 76, Мейте 87, Рамуш 90+2 - Ван Гинкель 57, Обиспо 88

После слабого предыдущего сезона и весьма нервного лета нынешний ПСВ и "Бенфика" начали идеально. Первые - шестью победами с общим счетом 17:2, в том числе и 4:0 над "Аяксом" в Суперкубке Нидерландов. Вторые - четырьмя победами с общим счетом 8:1. Все это позволяло считать очный матч очень интересным. Наставник "орлов" Жорже Жезуш был согласен, заявив, что он должен был состояться уже в групповом турнире. Он и коллега из ПСВ Рогер Шмидт также весьма уважительно высказывались о сопернике, говорили, что обе команды играют на атаку и потому ожидается яркий матч.

Получилось ли? Нужно сказать, в первом тайме опасных моментов поначалу не хватало. А события на поле в целом и счет могли быть объяснены разницей в классе и прежде всего - в опыте. ПСВ гораздо моложе, его игроки гораздо меньше играли в Лиге Чемпионов и на крупных турнирах вообще. "Бенфика" опытнее, собраннее, как игроки, так и тренер. Этим опытом она и воспользовалась. В том числе и уже в замечательном для нейтрального зрителя втором тайме, в котором уступала сопернику и нервничала.

Обе команды начали довольно осторожно. Пытались владеть мячом, но большей частью далеко от ворот. Пробовали прорывы по левому флангу, но без адресатов в штрафной. В такой ситуации более опытной, более качественной команде хватило одного удара. Роман Яремчук сразу же начал смещаться в глубину поля, помогать партнерам по команде. Он и подхватил отскок от Пицци, послал Рафу Силву к вратарю, а тот мягко покатил мяч в дальний угол. Второй выход украинца подряд в стартовом составе своей новой команды - второй ассист.

Далее пошла игра, которая, судя по реакции, весьма не нравилась Жезушу. ПСВ постоянно владел мячом, "Бенфика" пыталась разыгрывать, но слишком часто ей приходилось просто выбивать мячи на Яремчука. Безуспешно. Поначалу хотя бы оборона работала. Мы видели разве что выходы один-на-один Пицци и Захави (гол), отмененные из-за офсайдов. Но в районе 30-ой минуты, когда хозяева уже немного пошли вперёд, гости забросили несколько раз. Мощный удар Гакпо потащил Влаходимос. Зато на это уже были ответы. Выстрел Вериссимо издали (вратарь отбил), удар Пицци слёта. И гол.

Вайгль забивал после розыгрыша углового. Отаменди выпрыгнул, мяч отскочил в борьбу Яремчука с соперником, затем к немцу, и тот уже пробил в упор.

Второй тайм уже начался в бешеном темпе, на встречных курсах. Рафа Силва и Захави стреляли издали, хотя и по центру, Яремчук чуть не попал, хотя и из офсайда. От удара головой Ван Гинкеля спас Влаходимос. А затем Гакпо прошёл от центра поля, сместился слева и пробил с 20-ти метров. Слабовато, но в угол, и опоздавший кипер не достал. После чего началась уже настоящая битва, с фолами и жёлтыми карточками. Правда, она уменьшила яркость игры. В течение 16-ти минут после гола запомнились разве что заблокированный удар Яремчука и слабое касание Гётце перед вратарём.

На 69-ой минуте нервные хозяева чуть не срезали мяч в собственные ворота. Влаходимос спас от Вериссимо. Жезуш почти сразу же выполнил две замены, в частности, убрав с поля Яремчука, вскоре - ещё две. Тенденцию игры это не особо изменило. ПСВ был с мячом, доминировал, Жезуш вновь нервничал. Гакпо вновь выстрелил. На этот раз Влаходимос всё видел. И его команде удалось выдержать.

Как все и ожидали, получился отличный матч. С десятью ударами в створ ворот. "Бенфика" может быть довольна лишь результатом, установившим ее рекордное начало сезона в 21-ом веке - пять побед подряд. Вряд ли по игре она заслужила победу. Жезуш явно недоволен. В любом случае, результат и течение игры обещают еще более жаркую борьбу в Эйндховене. Что касается Яремчука, то он также должен быть доволен результатом (ассист, победа), но не игрой. Он старался, работал в подыгрыше, а вот воротам соперника как следует не угрожал. Нужно добавлять.