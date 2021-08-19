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С паса Яремчука плюс фатальные для наших в Ференцвароше и Лудогорце. Все голы матчей ЛЧ среды
Крутая подборка с 10 голами
SL Benfica
В среду, 18 августа, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов было сыграно три поединка.
"Бенфика" Романа Яремчука обыграла "ПСВ" (2:1), "Мальме" выиграл у "Лудогорца" Пластуна со счетом 2:0, а "Ференцварош" Зубкова и Харатина уступил "Янг Бойз" на выезде (3:2).
Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.
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