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С паса Яремчука плюс фатальные для наших в Ференцвароше и Лудогорце. Все голы матчей ЛЧ среды

Лига Чемпионов
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Крутая подборка с 10 голами

С паса Яремчука плюс фатальные для наших в Ференцвароше и Лудогорце. Все голы матчей ЛЧ среды

SL Benfica

Новина українською

В среду, 18 августа, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов было сыграно три поединка.

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"Бенфика" Романа Яремчука обыграла "ПСВ" (2:1), "Мальме" выиграл у "Лудогорца" Пластуна со счетом 2:0, а "Ференцварош" Зубкова и Харатина уступил "Янг Бойз" на выезде (3:2).

Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.

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В статье: Лига чемпионов
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