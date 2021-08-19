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Два футболиста Шахтера попали в сборную лучших игроков недели ЛЧ
По версии портала SofaScore
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник Марлон попали в символическую сборную по итогам первых матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов по версии SofaScore.
Поединок "Монако" - "Шахтер" завершился победой для "горняков"(1:0), а 20-летний Трубин несколько раз спасал свою команду от возможного гола.
За этот поединок украинец получил оценку в 8,6 балла. Действия 26-летнего Марлона портал оценил в 8,3 балла.
Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Монако" состоится 25 августа, в Харькове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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