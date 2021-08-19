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Два футболиста Шахтера попали в сборную лучших игроков недели ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

По версии портала SofaScore

Два футболиста Шахтера попали в сборную лучших игроков недели ЛЧ

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник Марлон попали в символическую сборную по итогам первых матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов по версии SofaScore.

Поединок "Монако" - "Шахтер" завершился победой для "горняков"(1:0), а 20-летний Трубин несколько раз спасал свою команду от возможного гола.

За этот поединок украинец получил оценку в 8,6 балла. Действия 26-летнего Марлона портал оценил в 8,3 балла.

Team of the Week provided by SofaScore LiveScore

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Монако" состоится 25 августа, в Харькове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

Читайте такжеInStat определил лучшего игрока матча Монако - Шахтер

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон Анатолий Трубин
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.08.2021 в 14:52
Тупо відбилися
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аалекс ( Крым)
19.08.2021 в 14:31
Я наверное, что-то не понимаю в игре Марлона. Ну Де Дзерби его лучше нас знает, если перетянул его в Шахтер за приличную сумму.
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таврия19752009 (симферополь)
19.08.2021 в 13:46
Марлон тупанул раз но в целом неплохо подчищал ща Витао
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