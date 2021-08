Два футболиста Шахтера попали в сборную лучших игроков недели ЛЧ

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник Марлон попали в символическую сборную по итогам первых матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов по версии SofaScore.

Поединок "Монако" - "Шахтер" завершился победой для "горняков"(1:0), а 20-летний Трубин несколько раз спасал свою команду от возможного гола.

За этот поединок украинец получил оценку в 8,6 балла. Действия 26-летнего Марлона портал оценил в 8,3 балла.

Team of the Week provided by SofaScore LiveScore