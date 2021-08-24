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Динамо (Киев) еще может оказаться в третьей корзине ЛЧ. На руку может пойти даже вылет Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Корзины Лиги чемпионов 2021/22, позиции Динамо и Шахтера

Динамо (Киев) еще может оказаться в третьей корзине ЛЧ. На руку может пойти даже вылет Шахтера

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 26-го августа 2021-го года, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. В процедуре будет участвовать как минимум одна украинская команда – "Динамо" (Киев).

Сейчас чемпион Украины попадает в четвертую корзину посева, но сохраняются шансы на третью. Для того, чтобы повыситься, "Динамо" (Киев) нужно дождаться вылета в раунде плей-офф двух из трех высокорейтинговых команд, которыми являются "Бенфика" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина).

Результаты первых матчей этих команд в раунде плей-офф квалификации:

  • "Монако" - "Шахтер" 0:1;
  • "Зальцбург" - "Брондбю" 2:1;
  • "Бенфика" - ПСВ 2:1.

Без учета результатов ответных матчей раунда плей-офф квалификации состав корзин Лиги чемпионов 2021/22 следующий:

Корзина №1 (уже не изменится)

  • "Челси" (Англия);
  • "Вильярреал" (Испания);
  • "Атлетико" (Испания);
  • "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Бавария" (Германия);
  • "Интер" (Италия);
  • "Лилль" (Франция);
  • "Спортинг" (Португалия).

Корзина №2 (уже не изменится)

  • "Реал" (Испания);
  • "Барселона" (Испания);
  • "Ювентус" (Италия);
  • МЮ (Англия);
  • ПСЖ (Франция);
  • "Ливерпуль" (Англия);
  • "Севилья" (Испания);
  • "Боруссия" Д (Германия).

Корзина №3 (может измениться)

  • "Порту" (Португалия);
  • "Аякс" (Нидерланды);
  • "Лейпциг" (Германия);
  • "Аталанта" (Италия);
  • "Зенит" (Россия);
  • "Шахтер" (Украина) (проходит отбор);
  • "Зальцбург" (Австрия) (проходит отбор);
  • "Бенфика" (Португалия) (проходит отбор).

Корзина №4 (может измениться)

  • "Бешикташ" (Турция);
  • "Динамо" (Киев, Украина);
  • "Шериф" (Молдова) / "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Брюгге" (Бельгия);
  • "Янг Бойз" (Швейцария) / "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Милан" (Италия);
  • "Лудогорец" (Болгария) / "Мальме" (Швеция);
  • "Фольфсбург" (Германия).

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"Шахтер", если пройдет квалификацию, гарантированно окажется в третьей корзине Лиги чемпионов. Если вылетит от "Монако", то будет в первой корзине Лиги Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (10)
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Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 10:02
Тогда нужно вылет кротов и Динамо в третей корзине
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.08.2021 в 10:03
Скотов, победа Шахтера в среду будет вдвойне приятна - и в ЛЧ пробились, и дырявых в помойной корзине оставили :)
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0
0
Acsakal (Kharkov)
24.08.2021 в 10:00
Які дивні кошики: Лілль та Спортинг у першому, Реал, Барселона, Ювентус, ПСЖ, Ліверпуль у другому, а Порту та Бенфіка - у третьому... Може номери кошиків переплутали?
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0
0
Камонплей
24.08.2021 в 09:47
Минулого сезону треба було самостійно свій 3й кошик заробляти, а не тепер дрочити на малоймовірні співпадіння в результатах інших команд. Тоді не могли стоячі команди в рейтинзі обійти.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 09:44
Бавария, Ювентус, Бенфика, Динамо.
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+3
-2
ФК Матусов (Черкаси)
24.08.2021 в 09:42
Хоч я і вболівальник Динамо, але в даному випадку бажаю шахтареві пройти монегасків, а Динамо і з четвертої корзини буде грати на вихід в плей-офф...
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+3
-2
avatar
Nеxt-R (Киев)
24.08.2021 в 09:40
Нічого собі у ДК компанія в 4 кошику. Дно серед днарів.
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+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 09:44
Тоже это заметил!
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+4
-2
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genpet (Николаев)
24.08.2021 в 09:39
Да сейчас как то по барабану какая группа достанется. Мы сегодня не фавориты и наша игра только вырисовывается, так что нам все равно на кого попадём. Никто не осудит за вылет, если что...
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0
-2
royalstas (Вінниця)
24.08.2021 в 09:35
У Шахти і Бенфіки шанси щоб вилетіти 50/50, але не віриться що обидві команди вилетять.
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0
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