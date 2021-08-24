Динамо (Киев) еще может оказаться в третьей корзине ЛЧ. На руку может пойти даже вылет Шахтера

В четверг, 26-го августа 2021-го года, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. В процедуре будет участвовать как минимум одна украинская команда – "Динамо" (Киев).

Сейчас чемпион Украины попадает в четвертую корзину посева, но сохраняются шансы на третью. Для того, чтобы повыситься, "Динамо" (Киев) нужно дождаться вылета в раунде плей-офф двух из трех высокорейтинговых команд, которыми являются "Бенфика" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина).

Результаты первых матчей этих команд в раунде плей-офф квалификации:

"Монако" - "Шахтер" 0:1;

0:1; "Зальцбург" - "Брондбю" 2:1;

- "Брондбю" 2:1; "Бенфика" - ПСВ 2:1.

Без учета результатов ответных матчей раунда плей-офф квалификации состав корзин Лиги чемпионов 2021/22 следующий:

Корзина №1 (уже не изменится)

"Челси" (Англия);

"Вильярреал" (Испания);

"Атлетико" (Испания);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Бавария" (Германия);

"Интер" (Италия);

"Лилль" (Франция);

"Спортинг" (Португалия).

Корзина №2 (уже не изменится)

"Реал" (Испания);

"Барселона" (Испания);

"Ювентус" (Италия);

МЮ (Англия);

ПСЖ (Франция);

"Ливерпуль" (Англия);

"Севилья" (Испания);

"Боруссия" Д (Германия).

Корзина №3 (может измениться)

"Порту" (Португалия);

"Аякс" (Нидерланды);

"Лейпциг" (Германия);

"Аталанта" (Италия);

"Зенит" (Россия);

"Шахтер" (Украина) (проходит отбор);

"Зальцбург" (Австрия) (проходит отбор);

"Бенфика" (Португалия) (проходит отбор).

Корзина №4 (может измениться)

"Бешикташ" (Турция);

"Динамо" (Киев, Украина);

"Шериф" (Молдова) / "Динамо" (Загреб, Хорватия);

"Брюгге" (Бельгия);

"Янг Бойз" (Швейцария) / "Ференцварош" (Венгрия);

"Милан" (Италия);

"Лудогорец" (Болгария) / "Мальме" (Швеция);

"Фольфсбург" (Германия).

"Шахтер", если пройдет квалификацию, гарантированно окажется в третьей корзине Лиги чемпионов. Если вылетит от "Монако", то будет в первой корзине Лиги Европы.