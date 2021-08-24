Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо (Киев) еще может оказаться в третьей корзине ЛЧ. На руку может пойти даже вылет Шахтера
Корзины Лиги чемпионов 2021/22, позиции Динамо и Шахтера
фото - Олександр Приходько
В четверг, 26-го августа 2021-го года, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. В процедуре будет участвовать как минимум одна украинская команда – "Динамо" (Киев).
Сейчас чемпион Украины попадает в четвертую корзину посева, но сохраняются шансы на третью. Для того, чтобы повыситься, "Динамо" (Киев) нужно дождаться вылета в раунде плей-офф двух из трех высокорейтинговых команд, которыми являются "Бенфика" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина).
Результаты первых матчей этих команд в раунде плей-офф квалификации:
- "Монако" - "Шахтер" 0:1;
- "Зальцбург" - "Брондбю" 2:1;
- "Бенфика" - ПСВ 2:1.
Без учета результатов ответных матчей раунда плей-офф квалификации состав корзин Лиги чемпионов 2021/22 следующий:
Корзина №1 (уже не изменится)
- "Челси" (Англия);
- "Вильярреал" (Испания);
- "Атлетико" (Испания);
- "Манчестер Сити" (Англия);
- "Бавария" (Германия);
- "Интер" (Италия);
- "Лилль" (Франция);
- "Спортинг" (Португалия).
Корзина №2 (уже не изменится)
- "Реал" (Испания);
- "Барселона" (Испания);
- "Ювентус" (Италия);
- МЮ (Англия);
- ПСЖ (Франция);
- "Ливерпуль" (Англия);
- "Севилья" (Испания);
- "Боруссия" Д (Германия).
Корзина №3 (может измениться)
- "Порту" (Португалия);
- "Аякс" (Нидерланды);
- "Лейпциг" (Германия);
- "Аталанта" (Италия);
- "Зенит" (Россия);
- "Шахтер" (Украина) (проходит отбор);
- "Зальцбург" (Австрия) (проходит отбор);
- "Бенфика" (Португалия) (проходит отбор).
Корзина №4 (может измениться)
- "Бешикташ" (Турция);
- "Динамо" (Киев, Украина);
- "Шериф" (Молдова) / "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- "Брюгге" (Бельгия);
- "Янг Бойз" (Швейцария) / "Ференцварош" (Венгрия);
- "Милан" (Италия);
- "Лудогорец" (Болгария) / "Мальме" (Швеция);
- "Фольфсбург" (Германия).
"Шахтер", если пройдет квалификацию, гарантированно окажется в третьей корзине Лиги чемпионов. Если вылетит от "Монако", то будет в первой корзине Лиги Европы.
Популярное сейчас
- АПЛ. Вест Хэм - Лестер 4:1. Мощная победа железных и первое место в таблице
- Виллиан может продолжить карьеру в Бразилии
- Бывший бразильский защитник Динамо поздравил Украину с Днем флага
- Ответный матч Шахтера и Монако рассудят англичане
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО