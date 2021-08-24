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Последние матчи квалификации ЛЧ: борьба за бонусы для Шахтера и остальных, потенциальная сенсация от Вернидуба

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Анонс ответных матчей раунда пей-офф

Последние матчи квалификации ЛЧ: борьба за бонусы для Шахтера и остальных, потенциальная сенсация от Вернидуба

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На неделе состоятся шесть последних матчей квалификации Лиги чемпионов. Они ответят на несколько важных для нас вопросов:

  1. сколькими командами Украина будет представлена ​​в Лиге чемпионов?
  2. с какой корзины при жеребьевке будет сеяться киевское "Динамо"?
  3. достанется ли Украине еще один (один уже есть) четырехочковый бонус?

"Шахтер" сыграет против "Монако" (25.08.2021; 22:00, результат первого матча – 1:0) с целью защитить выездное преимущество. На кону сразу пять очков (балл в Таблицу коэффициентов) – одно за результат матча + четыре бонусных за выход в группу Лиги чемпионов.

Также важные матчи команд с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов:

24.08.2021

  • ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Бенфика" (Португалия) (первый матч – 1:2);

25.08.2021

  • "Брондбю" (Дания) 22:00 "Зальцбург" (Австрия) (первый матч – 1:2).

Напомним, что также стоит вопрос о корзине "Динамо". Сейчас киевляне в четвертой, но с возможностью подняться в третью. Для этого нужно, чтобы вылетели две команды из трио "Бенфика" (Португалия) / "Зальцбург" (Австрия) / "Шахтер" (Украина).

Есть интерес и к другим поединкам, ведь все они так или иначе касаются украинского футбола.

24.08.2021

- "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 2:3) – экс-команда Сергея Реброва, за которую выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, всего на один гол отстает от чемпиона Швейцарии. Дома можно нивелировать это отставание;

- "Людогорец" (Болгария) 22:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 0:2) – после первого матча задача Игоря Пластуна ("Людогорец") и компании существенно осложнилась. Но ничего невозможного;

- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 0:3) – сыграет ли Юрий Вернидуб в группе Лиги чемпионов? Его команда очень близка к этому, ведь после первого поединка имеет весомое преимущество.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22 состоится 26.08.2021 – на следующий день после последних матчей квалификации. Состав корзин – ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Лига чемпионов Раунд плей-офф
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Комментарии (1)
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Ruslan90 (Киев)
24.08.2021 в 11:32
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