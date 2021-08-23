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Ответный матч Шахтера и Монако рассудят англичане

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Встреча состоится в Харькове 25 августа

Ответный матч Шахтера и Монако рассудят англичане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграет с "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч между командами рассудит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.

Помогать Тейлору на линиях будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Роль четвертого судьи будет исполнять Дэвид Кут.

Также на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Стюарт Эттвелл. Его помощник — Пол Тирни.

Напомним, первая игра "Монако" - "Шахтер" завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Энтони Тейлор
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Источник:
UEFA

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Комментарии (6)
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Пришта Литин (Київ)
23.08.2021 в 14:51
Ничьей хватит.
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+1
0
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 13:43
Верю что Монако испортит ахметову настроение....
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+3
-3
дЫркофан
23.08.2021 в 15:08
а если пролетишь?пойдёшь и удавишься чучело
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0
0
Gary Busey (Харьков)
23.08.2021 в 15:18
Пусть играют где угодно, но не в Харькове! У нас есть свои команды!
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2021 в 13:31
Гірникам завжди везе
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+1
-2
Пришта Литин (Київ)
23.08.2021 в 14:52
Гірники глибоко у шахтах ризикують життям...
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+1
0


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