Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ответный матч Шахтера и Монако рассудят англичане
Встреча состоится в Харькове 25 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграет с "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Ответный матч между командами рассудит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.
Помогать Тейлору на линиях будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Роль четвертого судьи будет исполнять Дэвид Кут.
Также на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Стюарт Эттвелл. Его помощник — Пол Тирни.
Напомним, первая игра "Монако" - "Шахтер" завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Луческу: Очень боимся, чтобы у Бущана не было операции
- Швед голом добыл победу для Мехелена в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО
- Лидерство Динамо и Металлиста, ничьи Ювентуса и Реала. Главные новости за 22 августа
- Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО