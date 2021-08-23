Ответный матч Шахтера и Монако рассудят англичане

В среду, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграет с "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч между командами рассудит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.

Помогать Тейлору на линиях будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Роль четвертого судьи будет исполнять Дэвид Кут.

Также на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Стюарт Эттвелл. Его помощник — Пол Тирни.

Напомним, первая игра "Монако" - "Шахтер" завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.