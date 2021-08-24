Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако - ФОТО

25 августа состоится ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако».

На важнейший матч «горняки» прилетели на день раньше – в понедельник. Днем 23 августа команда сдала тесты на коронавирус, провела тренировку, а после ужина отправилась в аэропорт и в 21:00 вылетела в Харьков.

На вторник, 24 августа, запланированы положенные предматчевые активности. В 17:00 главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби и капитан Андрей Пятов дадут пресс-конференцию, а в 17:30 начнется тренировка на ОСК «Металлист».

Напомним, что поединок начнется в среду в 22:00.