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Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако - ФОТО
Важный матч уже завтра
ФК Шахтёр
25 августа состоится ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако».
На важнейший матч «горняки» прилетели на день раньше – в понедельник. Днем 23 августа команда сдала тесты на коронавирус, провела тренировку, а после ужина отправилась в аэропорт и в 21:00 вылетела в Харьков.
На вторник, 24 августа, запланированы положенные предматчевые активности. В 17:00 главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби и капитан Андрей Пятов дадут пресс-конференцию, а в 17:30 начнется тренировка на ОСК «Металлист».
Напомним, что поединок начнется в среду в 22:00.
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