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Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако - ФОТО

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Важный матч уже завтра

Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако - ФОТО

ФК Шахтёр

Новина українською

25 августа состоится ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако».

На важнейший матч «горняки» прилетели на день раньше – в понедельник. Днем 23 августа команда сдала тесты на коронавирус, провела тренировку, а после ужина отправилась в аэропорт и в 21:00 вылетела в Харьков.

На вторник, 24 августа, запланированы положенные предматчевые активности. В 17:00 главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби и капитан Андрей Пятов дадут пресс-конференцию, а в 17:30 начнется тренировка на ОСК «Металлист».

Напомним, что поединок начнется в среду в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (10)
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Зритель (Харьков)
24.08.2021 в 13:04
Есть опасения, что судьбу противостояния в пользу Монако решит Пятов. Хотелось бы ошибиться, конечно.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 11:06
Команда героев! Супер! Титаны футбола!
Ответить
+3
-1
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 10:29
Верим в Монако. Да, я болею за Динамо и желаю именно шахтёру всяческих неудач
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+1
-6
дЫркофан
24.08.2021 в 10:50
верь до упаду.по твоему всё равно не будет.любишь дырявых?лижи им молча
Ответить
+4
-3
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 10:58
Дырявое твоё очко
+2
-4
avatar
СТОП крот (Киев)
24.08.2021 в 11:24
Его колибри своим маленьким птенчиком в дырку имеет каждый день)
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 11:04
Значит частенько тебе больно и мучаешься в корчах и муках! И ты от своей голубой любви поголубел и прыщами оброс!
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+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
24.08.2021 в 12:11
Ты не Соколов, ты Козлов блъ.. Я болею за Шахтёр, но не желаю Динамо ВСЯЧЕСКИХ неудач. Тьфу на тебя Козлов ещё раз.
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+2
-1
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 12:37
Ну и второй фактор ... никогда болельщик Интера не будет болеть за Милан... никогда болельщик Барселоны за Реал. ....Как можно болеть за врага ???
0
-1
lightning (Одесса)
24.08.2021 в 12:13
дырявые как обычно....
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+2
0


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