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Ковач: Отсутствие Трубина – не преимущество для Монако
Слова коуча монегасков
Главный тренер Монако Нико Ковач отреагировал на травму основного голкипера Шахтера Анатолия Трубина, который не поможет «горнякам» 25 августа в ответном матче плей-офф раунда Лиги Чемпионов.
"Трубин хороший вратарь, он молодой, он ездил на последний чемпионат Европы, но у Шахтера еще есть опытный Пятов, против которого я неоднократно играл.
У Шахтера по-прежнему будет хороший вратарь на ответный матч, поэтому это не обязательно будет преимуществом для Монако", - отметил Ковач.
Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
Шахтер выиграл у Монако первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Педриньо.
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