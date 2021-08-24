Ковач: Отсутствие Трубина – не преимущество для Монако

Главный тренер Монако Нико Ковач отреагировал на травму основного голкипера Шахтера Анатолия Трубина, который не поможет «горнякам» 25 августа в ответном матче плей-офф раунда Лиги Чемпионов.

"Трубин хороший вратарь, он молодой, он ездил на последний чемпионат Европы, но у Шахтера еще есть опытный Пятов, против которого я неоднократно играл.

У Шахтера по-прежнему будет хороший вратарь на ответный матч, поэтому это не обязательно будет преимуществом для Монако", - отметил Ковач.

Шахтер выиграл у Монако первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Педриньо.