Нико Ковач: В ответном матче с Шахтёром мы покажем истинное лицо Монако

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА с "Шахтёром".

"Мы должны лучше начать матч. В первой встрече мы начали доминировать спустя 20 минут, хоть и не забили. Завтра надо быть готовыми уверенно играть с первых минут. Нужно сосредоточиться. В этом сезоне мы показали две свои стороны в Лиге 1 и в Лиге чемпионов. Я уверен, что в матче с "Шахтёром" мы покажем истинное лицо "Монако", — приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".



Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА "Шахтёр" — "Монако" состоится завтра, 25 августа, на стадионе "Металлист" в Харькове.