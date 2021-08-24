Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нико Ковач: В ответном матче с Шахтёром мы покажем истинное лицо Монако
Тренер уверен в способностях своих подопечных
Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА с "Шахтёром".
"Мы должны лучше начать матч. В первой встрече мы начали доминировать спустя 20 минут, хоть и не забили. Завтра надо быть готовыми уверенно играть с первых минут. Нужно сосредоточиться. В этом сезоне мы показали две свои стороны в Лиге 1 и в Лиге чемпионов. Я уверен, что в матче с "Шахтёром" мы покажем истинное лицо "Монако", — приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА "Шахтёр" — "Монако" состоится завтра, 25 августа, на стадионе "Металлист" в Харькове.
Популярное сейчас
- Остался один лидер, Нива - на третьем месте. Турнирная таблица Первой лиги после 5 тура
- Милевский в присутствии Зеленского извинился перед Блохиным. Тот извинения принял
- Ярмоленко вышел в матче против Лестера на 89 минуте и успел сделать пять касаний
- Трубин не сыграет в ответном матче против Монако
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО