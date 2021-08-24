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Нико Ковач: В ответном матче с Шахтёром мы покажем истинное лицо Монако

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Тренер уверен в способностях своих подопечных

Нико Ковач: В ответном матче с Шахтёром мы покажем истинное лицо Монако

Новина українською

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА с "Шахтёром".

"Мы должны лучше начать матч. В первой встрече мы начали доминировать спустя 20 минут, хоть и не забили. Завтра надо быть готовыми уверенно играть с первых минут. Нужно сосредоточиться. В этом сезоне мы показали две свои стороны в Лиге 1 и в Лиге чемпионов. Я уверен, что в матче с "Шахтёром" мы покажем истинное лицо "Монако", — приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".

Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА "Шахтёр" — "Монако" состоится завтра, 25 августа, на стадионе "Металлист" в Харькове.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Нико Ковач
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Комментарии (28)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.08.2021 в 22:47
Ніко,минулого тижня ти казав,шо Шахтар фаворит,а тепер лякаєш якимось істиним ліцом....Уже Шахтар не фоворит???
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
24.08.2021 в 22:31
Народ, запомните, болельщик Динамо не будет болеть за Шахтер(и наоборот). Болельщик Металлиста не будет болеть за Днепр(любой), так же как болельщик Реала не будет болеть за Барсу(и наоборот), а болельщик Милана не болеет за Интер или Юве(и наоборот). Это аксиома... Каждый болел будет желать поражения "футбольному заклятому врагу"
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+2
-1
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 22:34
Все ты верно пишешь, я тоже так же писал тут. Так клоуны прыщавые минусуют и бред малолетний пишут...типа мы в еврокубках должны болеть за врагов. Та плевал я на кротов, никогда за них не болеть не буду..Дибильный совковый менталитет
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+2
-1
avatar
МЕS QUE UN CLUB
24.08.2021 в 22:28
Ковач хоть і фізрук, але у бразиляк вже потекло
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+1
-2
Gafan777 (Каменка)
24.08.2021 в 22:10
А фраер то фальшивый
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:41
Ковач, не тренер, в отставку после отбора в групповой ЛЧ!
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+1
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2021 в 21:44
Напиши ще щось разів 15
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0
-2
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
24.08.2021 в 21:54
Колибри ты больной?
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 22:04
Я супер-пупер, кайфовый!!! Я, ваше Величество!!! Восхищайтесь моим присутствием здесь! Голубята - вы не неполноценные!
+1
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
24.08.2021 в 22:35
ну так! у відставку! це буде позор якщо не пройдуть чмохтьор
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:39
Это единственная наша сила в футболе!
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:39
Шахтер - чемпион!!!!!!
Ответить
+3
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2021 в 21:44
Чого, Даунера?)
Ответить
+1
-2
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
24.08.2021 в 21:55
Тебя Джан забыли спросить, заднеприводный ты наш!
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:37
Не лицо, а яйцо! И не покажите, а лизнете!
Ответить
+2
-3
amg333 (Kyiv )
24.08.2021 в 21:34
Верим в Монако
Ответить
+4
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:38
Твоя вера - голубодуизм!
Ответить
+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2021 в 21:30
Страшно за кротів після цих слів
Ответить
+2
-3
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 21:33
Порвут кротов и всё. Крот не птица но если буцнуть ногой летит. Как говорил Владимир Галыгин
Ответить
+1
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2021 в 21:43
Кріт сліпий, але дуже швидкий під землею
0
-1
ZNAK_VOPROSA
24.08.2021 в 21:50
Петухов угомонись
+2
-1
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 21:23
Парни не подведите. Пиво в холодильнике, мясо маринуется, ставки на Монако заряжены. Вперёд к победе, и групповому этапу лиги чемпионов
Ответить
+5
-3
avatar
trafalgar (Запорожье)
24.08.2021 в 22:01
как же можно быть таким у е б а н о м и болеть против укр клуба в еврокубках
Ответить
+2
-3
Gafan777 (Каменка)
24.08.2021 в 22:11
Вот те смайлики ответ на твой вопрос
0
0
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 22:11
Я болею за один свой клуб в еврокубках... всё остальное проституция.
0
-1
Gafan777 (Каменка)
24.08.2021 в 22:13
Он тебе сейчас расскажет, что во всех странах так, может у ультрас да, но они это такое ни о чем для адекватной общественности
0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
24.08.2021 в 22:24
Прям представляю как болелы барсы глорят за реал и наоборот, а болелы Милана за интер с юве и наоборот... Или болелы спортинга за Бенфику и наоборот...
+1
-1
avatar
2.dc (Николаев)
24.08.2021 в 21:21
Ты смотри, как дядька распетушился. После таких слов, как не отхлестать лягушатников …)
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+4
-3


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