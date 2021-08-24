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ЛЧ. ПСВ - Бенфика 0:0 (1:2). Роман Яремчук в Лиге Чемпионов после героической битвы команды

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Орлы" выстояли вдесятером благодаря характеру и вратарю

ЛЧ. ПСВ - Бенфика 0:0 (1:2). Роман Яремчук в Лиге Чемпионов после героической битвы команды

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Квалификация. Ответный матч

Эйндховен. "Филлипс Стадион"

ПСВ - "Бенфика" 0:0 (первый матч - 1:2)

ПСВ: Дроммель, Мвене (Томас 89), Боскальи (Обиспо 70), Рамальо, Макс (Тезе 89), Сангаре, Ван Гинкель (Брума 70), Мадуэке (Вертессен 70), Гетце, Гакпо, Захави

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Алмейда 61), Отаменди, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу (Эвертон 74), Рафа Силва (Мейте 74), Таарабт (Вертонген 54), Яремчук (Рамуш 61)

Предупреждения: Боскальи 65, Рамальо 85, Томас 90+1 - Вериссимо 8, Жоау Мариу 66, Рамуш 82, Влаходимос 90+4

Удаление: Вериссимо 32 (вторая желтая)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Не раз и не два встречу этих команд называли финалом. Даже Марио Гетце, кое-что знающий о финалах Чемпионатов Мира. Оба тренера не раз заявляли, что обе заслужили играть в Лиге Чемпионов. Газеты обеих стран не раз упомянули о битве не только за престиж, но и за большие деньги. В которых оба клуба нуждаются. Тем более, что в предыдущем сезоне их в группах ЛЧ не было. Оба также начали сезон отлично, 12-ю победами в 12-ти матчах на двоих (не считая очного). Потому чувствовали, что заслуживают места в Лиге. Потому и получилась битва от ножа.

Даже в Лиссабоне "Бенфика" большей частью защищалась и нервничала, а ее наставник Жорже Жезуш говорил об исправлении ошибок. Вчера также признал, что ей и сегодня придётся немало бегать за мячом и соперником. Похоже, потому и выпустил на поле не игрока атаки Пицци, а ещё одного опорника Таарабта. Помогло, поскольку не без нервов, но без опасности для ворот гости выдержали стартовый штурм и завязали битву на равных в центре поля. Настолько плотную и жёсткую, что обе команды перешли на лонгболлы. Неудачные. До Яремчука, Захави, Гакпо мяч не доходил.

Следует отметить, что даже в эти минуты "Бенфика" всё же посылала меньше игроков в атаку. Потому поддержки Яремчуку не хватало. Хотя он и сам принимал мяч неуклюже, не мог протащить его, мало двигался. А отличный навес с фланга чуть-чуть не достал.

Вторая четверть матча уже вновь началась быстрой игрой. Макс проверил Влаходимоса издали, затем умудрился замкнуть прострел в центре штрафной без помех неточно. Между этими моментами гости создали свой. Яремчук в позиции спиной к воротам дважды сбросил партнерам. Первый не пробил, удар Рафы Силвы в упор чудом заблокировали. А затем Вериссимо получил вторую жёлтую за работу локтем в верховой дуэли в центре поля - и началась осада ворот "орлов". Хотя они выстояли до перерыва. Мадуэке закрутил чуть неточно, а затем вышел на вратаря, но пробил в него.

В начале второго тайма "Бенфика" защищалась повыше и поспокойнее. Жезуш даже не сразу выпустил на поле ещё одного защитника. Жоау Мариу даже подавал угловой, Яремчук убежал в контратаку и пробил с 20-ти метров. Вместо передачи, и очень неточно. После чего покинул поле. И сразу же Гакпо и Захави разыграли контратаку. Эран умудрился замкнуть в падении не в пустые ворота, а в перекладину. Начиналась новая стадия штурма, продлившаяся до конца. Сангаре, Захави, Рамальо, Гакпо обстреливали ворота. Напираясь на защитников либо уверенную игру Влаходимоса.

На 85-ой минуте кипер уже совершил двойное спасение от Вертессена. Окончательно закрепив за собой статус героя матча.

"Миллионы страданий". Такой заголовок сразу после финального свистка дал португальский Maisfutebol. И вправду, пройдя через многочисленные страдания, "Бенфика" обеспечила себе миллионы евро от участия в Лиге Чемпионов. В обоих матчах она уступала сопернику по игре, но ее опыт, организованность, жесткость в обороне и желание протащили ее в главный клубный турнир Европы. А талантливый, но молодой и наивный ПСВ остается с комплиментами и групповым турниром Лиги Европы.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук ПСВ (Эйндховен) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (6)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.08.2021 в 00:47
Не найкраща гра Яремчука.
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
25.08.2021 в 00:23
Слабо,Рома,слабо((((
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
25.08.2021 в 00:40
Нормально він зіграв
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
25.08.2021 в 00:15
Цей бляха Дімос показав найкрутішу воротарську гру, яку я тільки можу пригадати за останній час.
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+1
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:14
Бажаємо успіхів Яремчуку в цій ЛЧ.
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
24.08.2021 в 23:58
...ха ха, ПСВ вылетело, ай да Бенфика, Яремчук играет...
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