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Ференцварош - Янг Бойз 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ференцварош - Янг Бойз Лига Чемпионов, 24 августа 2021
фото - fradi.hu
Вашему вниманию видео обзор матча Ференцварош - Янг Бойз, которые встречались в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев. На этот раз чемпион Венгрии выиграл первый тайм со счетом 2:1, но после перерыва позволил сопернику сравнять, остался в меньшинстве, а потом еще и пропустил на последней минуте. В итоге именно Янг Бойз сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов, а Фради идут в Лигу Европы. Игорь Харатин участия в игре не принимал из-за дисквалификации, Александр Зубков вышел на замену в середине второго тайма.
Будапешт, "Групама-Арена"
"Ференцварош" Венгрия – "Янг Бойз" Швейцария 2:3 (первый матч 2:3)
Голы: Винго 18, Ммае 27 – Цезигер 4, Фасснахт 56, Мамбимби 90+3
На 71-й минуте Сьебатшо не реализовал пенальти (вратарь)
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