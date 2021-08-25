Ференцварош - Янг Бойз 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ференцварош - Янг Бойз, которые встречались в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев. На этот раз чемпион Венгрии выиграл первый тайм со счетом 2:1, но после перерыва позволил сопернику сравнять, остался в меньшинстве, а потом еще и пропустил на последней минуте. В итоге именно Янг ​​Бойз сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов, а Фради идут в Лигу Европы. Игорь Харатин участия в игре не принимал из-за дисквалификации, Александр Зубков вышел на замену в середине второго тайма.

Будапешт, "Групама-Арена"

"Ференцварош" Венгрия – "Янг Бойз" Швейцария 2:3 (первый матч 2:3)

Голы: Винго 18, ​​Ммае 27 – Цезигер 4, Фасснахт 56, Мамбимби 90+3

На 71-й минуте Сьебатшо не реализовал пенальти (вратарь)