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Журналисты проигнорировали Вернидуба на пресс-конференции в Хорватии

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Ответный матч между командами состоится сегодня, 25 августа

Журналисты проигнорировали Вернидуба на пресс-конференции в Хорватии

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался по поводу ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

"Очень приятно находиться в вашей стране. Хорошее гостеприимство, хороший отель. Нам предстоит ответный матч против "Динамо" Загреб. Мы очень серьезно готовились. Живем сегодняшним днем. Забыли результат, который был в Тирасполе. Полноценно готовились целую неделю, чтобы выйти и сыграть в хороший футбол с достаточно серьезной командой европейского уровня", – сказал Вернидуб.

Отметим, что после этого журналистам дали возможность поставить вопросы, но ни Вернидуба, ни пришедшего с ним игрока "Шерифа" Себастьяна Тилля ничего не спрашивали. После этого тренер и футболист покинули пресс-конференцию.

Напомним, ответный матч "Динамо" (Загреб) - "Шериф" состоится сегодня, 25 августа в Хорватии. Начало - 22:00. Первая игра завершилась победой команды Юрия Вернидуба со счетом 3:0.

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В статье: Юрий Вернидуб Динамо (Загреб) Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф

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Комментарии (6)
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Uraaa37 (Одесса )
25.08.2021 в 12:26
2:2 i сусiди у групi.
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Uraaa37 (Одесса )
25.08.2021 в 12:24
Вернидуб лучший!!!! 2:2
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0
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Uraaa37 (Одесса )
25.08.2021 в 12:13
Да и..... Уй с ними.
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0
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avatar
С.Карпович. (Ланівці)
25.08.2021 в 11:52
Я думаю це не зашкодить Шерифу наказати їх.
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Primeval (Одесса)
25.08.2021 в 11:42
Обиженки
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polus (Dnipro)
25.08.2021 в 10:15
" але ні Вернидуба, ні гравця "Шерифа" Себастьяна Тилля, який з ним прийшов нічого не питали." - як це?
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