Журналисты проигнорировали Вернидуба на пресс-конференции в Хорватии

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался по поводу ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

"Очень приятно находиться в вашей стране. Хорошее гостеприимство, хороший отель. Нам предстоит ответный матч против "Динамо" Загреб. Мы очень серьезно готовились. Живем сегодняшним днем. Забыли результат, который был в Тирасполе. Полноценно готовились целую неделю, чтобы выйти и сыграть в хороший футбол с достаточно серьезной командой европейского уровня", – сказал Вернидуб.

Отметим, что после этого журналистам дали возможность поставить вопросы, но ни Вернидуба, ни пришедшего с ним игрока "Шерифа" Себастьяна Тилля ничего не спрашивали. После этого тренер и футболист покинули пресс-конференцию.

Напомним, ответный матч "Динамо" (Загреб) - "Шериф" состоится сегодня, 25 августа в Хорватии. Начало - 22:00. Первая игра завершилась победой команды Юрия Вернидуба со счетом 3:0.