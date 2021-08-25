Андрей Полунин: По подбору футболистов Шахтер сильнее Монако

Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от повторного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" - "Монако". Первый поединок закончился победой со счетом 1:0 в пользу "горняков"

- Мое мнение, горняки должны проходить "Монако". "Шахтер" сильнее, как в командном сочетании, так и в индивидуальном мастерстве.

- Французская команда по игре выглядит как типичный середняк европейского футбола. У нее нет ресурса, чтобы обыграть "Шахтер". Если сравнивать соперников донетчан, то "Генк" выглядел сильнее французов. Но "Шахтер" справился с трудным орешком.

- Так тяжело судить, игра на игру не приходится. На уровне "Шахтера" бельгийцы временами даже выглядели предпочтительнее "горняков", но в двухраундовом противостоянии все решило индивидуальное мастерство. Иногда индивидуальности на поле многое решают. И в этом компоненте "Шахтер" был сильнее, что и сыграло ключевую роль. Вспомните, в первом матче в Генке Педриньо взял игру на себя, заработал пенальти. А в матче с "Монако" он же совершил слаломный проход, забив единственный и решающий гол. Надеемся увидеть такую же игру и действия футболистов и в Харькове. Нужно не расслабляться, забыть результат и выйти сыграть с нуля. Ведь у "Монако" были свои неплохие моменты, во втором тайме прихватывали игру, могли забить, и хорошо, что не реализовали, оставив хороший шанс для "Шахтера". Как бы там ни было, нужно до матча считать французов серьезным соперником, быть очень внимательным и правильно построить игру.

- И все же, если до начала первого поединка шансы команд были равны, то сейчас кто считается претендентом на выход?

- Однозначно "Шахтер". По подбору футболистов, повторюсь, они сильнее. Взять правую связку Додо и Тете - они разрывают фланг соперника. Или же левая сторона Исмаили - Марлос или Мавтиенко - Соломон, кому доверят - не известно, также головная боль для соперника. Хорошее приобретение центрального защитника Марлона, умеющего читать игру, цепкий, неуступчивый, и начинает атаку четким пасом. Педриньо техничный, здорово работает с мячом на скорости. И нападающий Траоре хорошо прикрывает корпусом мяч, оттесняет за счет габаритов защитников, ищет и находит нужную точку в штрафной для взятия ворот. И что самое главное - забивает почти в каждой игре. Одним словом, качественное приобретение. Поэтому не будем лукавить, "Шахтер" мы видим в групповом этапе.

Напомним, матч "Шахтер" - "Монако" состоится в среду, 25 августа в Харькове. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка >>>.