Без Трубина, но с 18-летним кипером и Фернандо. Заявка Шахтера на игру с Монако

Учитывая что в 1 игре было 4 момента когда Трубин был отыгран, но мяч просто летел мимо ворот, а еще пару раз спас ворота, боюсь что вечно везти не может и если на том же уровне будет игра счет может быть кардинально другим, да еще с непомнятным дублером в воротах... Шансов мало.Буду рад ошибиться.