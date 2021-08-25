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Без Трубина, но с 18-летним кипером и Фернандо. Заявка Шахтера на игру с Монако
В списке Де Дзерби 26 футболистов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 25 августа "Шахтер" сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой футболистов на игру.
Напомним, ответный матч "Шахтер" - "Монако" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 22:00. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.
⚒???? Заявка «Шахтера» на матч Лиги чемпионов с «Монако» в Харькове.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2021
???? Ответная игра раунда плей-офф состоится на ОСК «Металлист» сегодня и начнется в 22:00.
Билеты: https://t.co/8bRAQMsDIS.#Shakhtar #ШахтерМонако #UCL pic.twitter.com/ndgeXIoFZ6
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