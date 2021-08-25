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Без Трубина, но с 18-летним кипером и Фернандо. Заявка Шахтера на игру с Монако

Лига Чемпионов
(4 голосов)

В списке Де Дзерби 26 футболистов

Без Трубина, но с 18-летним кипером и Фернандо. Заявка Шахтера на игру с Монако

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 25 августа "Шахтер" сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой футболистов на игру.

Напомним, ответный матч "Шахтер" - "Монако" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 22:00. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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miha (Нежин)
25.08.2021 в 12:17
Учитывая что в 1 игре было 4 момента когда Трубин был отыгран, но мяч просто летел мимо ворот, а еще пару раз спас ворота, боюсь что вечно везти не может и если на том же уровне будет игра счет может быть кардинально другим, да еще с непомнятным дублером в воротах... Шансов мало.Буду рад ошибиться.
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0
0
Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 11:20
Я ещё поставлю на 250 на Монако
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0
-4
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Nеxt-R (Киев)
25.08.2021 в 12:19
Ти ще анус мамці постав, щеня антиукраїнське
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+1
0
avatar
СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 10:59
Нормас. Можно выигрывать... французам
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+1
-5
Термит (Киев)
25.08.2021 в 11:43
Российское "Монако" ближе сердцу, чем Шахтер?
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+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.08.2021 в 12:15
А ты сомневался, что полярные петухи - это сплошь любители усскава мира?
+1
0


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