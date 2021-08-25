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Шахтер провел тренировку перед ответным матчем с Монако - ФОТО

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В целом сессия длилась чуть больше часа

Шахтер провел тренировку перед ответным матчем с Монако - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вчера, 24 августа донецкий "Шахтер" провел открытую тренировку в Харькове.

В целом сессия длилась чуть больше часа. После разминки футболисты выполняли игровые, тактические упражнения, а по завершении основной части остались отработать удары по воротам.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня, 25 августа. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
ФК Шахтер

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