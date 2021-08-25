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Мизин: В Харькове Шахтер уже стал своим и поддержка ему гарантирована

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Шахтеру остался один шаг до группы ЛЧ

Мизин: В Харькове Шахтер уже стал своим и поддержка ему гарантирована

shakhtar.com

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда ЛЧ "Шахтер" – "Монако". Напомним, что в первом матче "горняки" в гостях оказались сильнее 1:0.

"В Монако "Шахтер" превосходил хозяев в некоторых компонентах, хотя необходимо признать, что и удача была на его стороне, да и на высоте оказался вратарь Анатолий Трубин.

Конечно, его отсутствие в сегодняшнем поединке из-за травмы - ощутимая потеря для "Шахтера", хотя, уверен, не стоит драматизировать ситуацию. Да, Трубин набрал оптимальную спортивную форму, но у "Шахтера" есть еще один надежный вратарь - Андрей Пятов. Согласен, у него в последнее время не было игровой практики, однако есть огромный опыт особенно международных матчей и это должно помочь ему сконцентрироваться и доказать, что еще есть порох в пороховнице.

Думаю, что сегодня в стартовом составе "горняков" снова будет девять легионеров. Этот вариант приносит "горнякам" результат. Роберто Де Дзерби не станет кардинально менять состав.

Еще я надеюсь на поддержку "родных стен". В Харькове "Шахтер" уже стал своим и поддержка 12 игрока ему гарантирована. А в противостоянии равных соперников это очень важный козырь", - сказал Мизин.

Напомним, что поединок Шахтер – Монако начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол првоедет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Мизин Монако
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 18:34
То хай би там і залишився
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+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.08.2021 в 18:43
Нахрен он нам нужен... Только зас*али стадион, потом смылись....
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+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.08.2021 в 18:19
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+1
-2


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