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Михалик: Пятову не хватает игровой практики, но ему должен помочь огромный опыт
Сегодня очень важный матч для горняков
shakhtar.com
Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда
"Несмотря на победу в Монако, "Шахтер" никаких "автобусов" в Харькове ставить не будет. Игра по счету опасна неприятностями.
На мой взгляд, "Шахтер" не изменит своей философии и будет искать счастье у чужих владений.
Думаю, что по сравнению с первым матчем изменения в составе "Шахтера" будут минимальные. Травмированного Анатолия Трубина в воротах, скорее всего, заменит Андрей Пятов. Да, ветерану не хватает игровой практики, но огромный опыт должен помочь ему продемонстрировать все свои самые лучшие качества.
Кстати, главный тренер "Монако" Нико Ковач не скрывает, что его подопечные приехали в Харьков забивать. Монегаски плохо стартовали в чемпионате Франции и им нужно реабилитироваться. Выход в следующий раунд Лиги чемпионов - веское доказательство силы команды.
Однако и "Шахтер" горит желанием быть на виду в Лиге чемпионов.
Поэтому нас ждет очень интересное противостояние. Я надеюсь, что в Харькове 12 игрок - болельщики также помогут "горнякам" добиться нужного результата", - сказал Михалик.
Напомним, что поединок Шахтер – Монако начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол првоедет т
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