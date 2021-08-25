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Михалик: Пятову не хватает игровой практики, но ему должен помочь огромный опыт

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сегодня очень важный матч для горняков

Михалик: Пятову не хватает игровой практики, но ему должен помочь огромный опыт

shakhtar.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда ЛЧ "Шахтер" – "Монако". Напомним, что в первом матче "горняки" в гостях оказались сильнее 1:0.

"Несмотря на победу в Монако, "Шахтер" никаких "автобусов" в Харькове ставить не будет. Игра по счету опасна неприятностями.

На мой взгляд, "Шахтер" не изменит своей философии и будет искать счастье у чужих владений.

Думаю, что по сравнению с первым матчем изменения в составе "Шахтера" будут минимальные. Травмированного Анатолия Трубина в воротах, скорее всего, заменит Андрей Пятов. Да, ветерану не хватает игровой практики, но огромный опыт должен помочь ему продемонстрировать все свои самые лучшие качества.

Кстати, главный тренер "Монако" Нико Ковач не скрывает, что его подопечные приехали в Харьков забивать. Монегаски плохо стартовали в чемпионате Франции и им нужно реабилитироваться. Выход в следующий раунд Лиги чемпионов - веское доказательство силы команды.

Однако и "Шахтер" горит желанием быть на виду в Лиге чемпионов.

Поэтому нас ждет очень интересное противостояние. Я надеюсь, что в Харькове 12 игрок - болельщики также помогут "горнякам" добиться нужного результата", - сказал Михалик.

Напомним, что поединок Шахтер – Монако начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол првоедет текстовый онлайн матча.

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В статье: Тарас Михалик Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 20:41
Досвід фотографування на сепарських блокпостах?
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Acsakal (Kharkov)
25.08.2021 в 20:22
Із змістом сказаного я можу і погодитися. Але не з особою сказавшого. Бо Михалик є екс-гравцем не лише збірної України, але й московського Локомотива протягом 6 років війни на Донбасі... То навіщо на цьому сайті вже не вперше дають трибуну оцьому "какаяразніца, хто вбиває українців, якщо вони тобі платять гроші"? В українському футболі зовсім не залишилося футболістів, які би не грали за агресора, щоби взяти в них інтервью?
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