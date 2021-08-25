Валерий Рудаков: Шахтер должен был проходить Монако в 1979-м, сказалось давление трибун

Со дня первого свидания "Шахтера" с представителем чемпионата Франции прошло уже больше сорока лет. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-1979/80 "горнякам" выпал в соперники "Монако". О перипетиях двухраундовой встречи с футболистами одноименного княжества в рамках 1/32 финала вспомнил один из ключевых игроков и капитан "Шахтера" той поры Валерий Рудаков.

"Мы должны были проходить "Монако"

- На то время коекакой опыт выступлений на европейской арене мы уже имели, однако нам все же хотелось, чтобы на первом этапе соперник попался послабее, вспоминает Валерий Рудаков. Тем не менее, результаты жеребьевки восприняли нормально – было интересно сыграть с такой хорошей командой, как "Монако". Этот клуб не только сейчас, но и тогда слыл достаточно сильным. Да и с других позиций предстоящий визит в Монако был полезен – еще хотя бы потому, что выпадала возможность посмотреть эту страну.

- Поединки с "Монако" чем запомнились?

- Первый из них, донецкий, запомнился положительным результатом – мы выиграли 2:1. Два мяча в том матче забил Михаил Соколовский. Пропущенный же в конце игры мяч несколько изменил настроение перед ответной встречей. Ведь в еврокубковых матчах подобные голы всегда довлеют над командой, а играющему на своем поле сопернику дают преимущество. Мяч, забитый в наши ворота французом Пети, был не по игре. Обидно было его пропускать, тем более, что "Шахтер" в ту пору был, что называется, на ходу, имел стабильный состав и выглядел очень сыгранной командой. Но, как часто бывает в футболе, ведя в счете 2:0, немного успокоились и прозевали контратаку.

Ответный матч запомнился уверенной игрой голкипера "Монако" Эттори. В тот вечер игрок сборной Франции в воротах творил чудеса. У "Шахтера" в том матче была масса голевых моментов, однако реализовать их мы не смогли именно из-за фантастической игры вратаря. Он "тянул" невероятные мячи после добивания и с близкого расстояния. И даже доставал, казалось бы, "мертвые" мячи из "девятки"! Если же говорить об ответном матче, то в самом начале второго тайма при счете 0:0 мы пропустили два "быстрых" мяча. Концовку игры "Шахтер" провел при полном преимуществе, однако реализовать выгодные моменты не смог.

- Что случилось с "Шахтером" в начале второй половины матча, когда в течение трех минут Юрию Дегтяреву пришлось дважды доставать мяч из сетки?

- Стадион в Монте-Карло был небольшой, сугубо футбольный. На таких тогда играть приходилось редко. Зато поддержка зрителей была сумасшедшая – скандирование, петарды. Пропустив первый мяч на 50й минуте, на арене начался невообразимый шум. Видимо, ребята немного растерялись и не справились с таким давлением. И на 53-й пропустили снова… Анализируя те два поединка в сравнении с предыдущими еврокубковыми встречами "Шахтера" - с берлинским "Динамо", "Гонведом", "Ювентусом", "Барселоной", "Эйнтрахтом", я убежден, что "Монако" мы должны были проходить. Может, чуточку не хватило везения. А может, концентрации.

- Ваша вина в одном из пропущенных голов была?

- Нет. Ни в домашнем, ни в выездном матчах.

"В Монте-Карло зашли в казино"

- В составе "Монако" в ответном поединке принимал участие знаменитый впоследствии игрок сборной Камеруна Роже Милла. Он вам чем-то запомнился?

- Разве что нестандартной игрой и движением, присущим темнокожим футболистам. А еще работой с мячом, мощью. Милла появился во втором тайме, однако нельзя сказать, что он терзал нашу оборону. Ведь большую часть времени "Шахтер" "давил" соперника, и французы отошли к своим воротам.

- Насколько силен был в ту пору французский футбол?

- Не могу сказать, что он был очень сильным. Скорее, среднего уровня. Если судить по "Монако", то это была техничная команда, игроки которой отличались умелой работой с мячом.

- Во время пребывания в Монте-Карло в казино сходили?

- У нас была обзорная экскурсия по городу, однако она проводилась днем. Мы зашли в фойе одного из игорных заведений, но лишь с ознакомительной целью. А еще побывали в Монте-Карло на центральной улице, где проходят гонки Формулы-1. Город впечатлил – он небольшой, однако все в нем компактно. Красивые гостиницы, старинные здания…

- Осталось ли что-то у вас на память о том матче?

- Если имеете ввиду сувенир, то даже и не вспомню. А вот футболка "Монако" сохранилась. Помнится, мы предложили монегаскам обменяться верхней частью игровой формы, и те согласились. Правда, футболки французского клуба мы получили не на поле. Их нам привезли после игры в гостиницу, причем абсолютно новый комплект. А мы дали свои взамен.