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Пятов, Витао и Тете выйдут в старте Шахтера на Монако
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня в Харькове состоится ответный матч плей-офф раунда
Уже известны стартовые составы команд:
Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос, Тете, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Шевченко, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Фернандо.
Монако: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Оливейра Силва, Тчуамени, Фофана, Головин, Желсон, Бен-Йеддер, Фолланд.
Запасные: Маецки, Ленард, Дисаси, Якобс, Агилар, Фабрегас, Матсима, Лукас, Матазо, Диоп, Боадю, Исидор.
Напомним, что поединок Шахтер – Монако начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол првоедет т
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