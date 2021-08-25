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Пятов, Витао и Тете выйдут в старте Шахтера на Монако

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Пятов, Витао и Тете выйдут в старте Шахтера на Монако

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в Харькове состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" примет "Монако".

Уже известны стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос, Тете, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Шевченко, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Фернандо.

Монако: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Оливейра Силва, Тчуамени, Фофана, Головин, Желсон, Бен-Йеддер, Фолланд.

Запасные: Маецки, Ленард, Дисаси, Якобс, Агилар, Фабрегас, Матсима, Лукас, Матазо, Диоп, Боадю, Исидор.

Напомним, что поединок Шахтер – Монако начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол првоедет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (9)
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gavrik (Сумы)
25.08.2021 в 21:03
А что с Педриньо?
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0
-1
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СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 21:03
Педрило пропедрилился
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+2
0
gavrik (Сумы)
25.08.2021 в 21:10
Незачем человека оскорблять, он не виноват что у него такая бразильская фамилия
0
0
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СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 21:01
Как всегда обезьянник даунбасский. Вперед Монако, выноси это дерьмо в ЛЕ
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+2
-1
Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 21:15
Тянем за Монако.... надеюсь у рината будет плохое настроение
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0
0
Primeval (Одесса)
25.08.2021 в 20:59
Опять этот карнавал в старте, а наши когда будут в основе??? Для сборной это плохо
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0
0
kukarekin (Одесса)
25.08.2021 в 20:52
Витао пока не надежен как и кривцов
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0
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 20:52
Шо опять?! ..2 украинца,7 бананоедов,жид и людоед)))))
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+1
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kukarekin (Одесса)
25.08.2021 в 20:53
А это зря ты!
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0
-1


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