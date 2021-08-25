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0:1. Монако выходит вперед в ответной встрече с Шахтёром - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Монегаски сравнивают счет в двухматчевом противостоянии

0:1. Монако выходит вперед в ответной встрече с Шахтёром - ВИДЕО

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Бен Йеддер, в положении спиной к воротам, в касание отыгрался на Волланда, который мощно пробил в ближний угол. Пятов отбил удар, но мяч отлетел на ногу французскому форварду.

1:0 Бен Йеддер выводит "Монако" вперед.

Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виссам Бен Йеддер Монако
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Комментарии (41)
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 22:55
Ж О П А
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+1
0
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Американец 2000
25.08.2021 в 23:01
Нет - просто О Ч К О (((
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0
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
25.08.2021 в 22:55
Матч уже програно! Немає психології!
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
25.08.2021 в 22:54
Уступают полностью физически, какие-то хлюпики эти бразильцы. Матвиенко это что-то, Пятов отбивает перед собой... Футбола в Украине уже нет(
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:57
Просто у кротів ніггери 2го сорту
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0
0
аr_UPL (Киев)
25.08.2021 в 22:54
Почав сам дивитись цю ганьбу. Потім син підійшов, подивились разом два гола в першому таймі. Син запитав, - а чого до пари Патріку Губку Боба не випустили))
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+2
0
ГенриВол (Волочиськ)
25.08.2021 в 22:53
Якісна гра від Монако!!! Зробили висновки після першого матчу і Шахтаря немає на полі. Ті привикли думати довго, а тут часу взагалі немає на перетанцьовування над/коло мяча.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:53
Такого гівняного кротивника давно не бачив
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
25.08.2021 в 22:53
Напоминает Боруссию М). Майкон и Антонио просто слабенькие для такой игры. Да и с настроем вышли с таким, как-будто 3 банки запаса, и Монако это Мариуполь, которому напихаем скока надо. В полумоментах и стыках не доигрывать начали с первых минут. Короче если Де Дзерби напихать не сумеет и в центре замен не сделает - будет полное фиаско. Вот я только не знаю, а надо оно ШД эта ЛЧ? Я считаю что ДК там вообще делать нечего, а ШД... На сейчас тоже не уровень.
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0
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
25.08.2021 в 22:52
Да просто ніякої організації гри! Крім фінтів Соломона! Ще раз видно наскільки погано коли просто прохідний чемпіонат України! Догралися! Напевне Україна надовго засяде на місці коли потрібно пробиватися в ЛЧ ! Проте я думаю тут падіння чемпіонату буде довге та нудне!
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+1
0
Governor-General (Odessa)
25.08.2021 в 22:51
Йедына, млятb, крахина, на..й. Что ни рoгaтый бapaн из куева или из какого-то села, то аж nepдит, так желает проигрыша ахтру, тильеы б дынамо сиялось у трэтёму кошыку или как там на соловйиний.
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+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:52
Пенеха, козломлрдий
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+2
-2
Governor-General (Odessa)
25.08.2021 в 22:54
И ты туда же, black ass
+1
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
25.08.2021 в 22:54
Пис.дуй нафуй в казламордию, ху.есос лапотный, будешь там слышать, то что желаешь
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+3
-3
Governor-General (Odessa)
25.08.2021 в 22:54
Пойди сосни
+1
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
25.08.2021 в 22:57
Пойди и здохни, мразь ка.ца.пская
+3
-2
Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 22:58
Окурок одессоский объявился
Ответить
+2
-2
ВиктАн
25.08.2021 в 22:51
Кто сказал Пятову, что он вратарь?
Ответить
+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
25.08.2021 в 22:51
Нє відать...
Ответить
0
0
Не дармоед (Запорожье)
25.08.2021 в 22:49
Шахтер сегодня играет? Что-то на поле не видать)
Ответить
+2
0
efim423 (odessa)
25.08.2021 в 22:49
команда не понимает как играть в то что предлагает дзерби
Ответить
+4
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
25.08.2021 в 22:48
Шоколадно-анальна гра ...ідей тренерських безліч...Каштру рже,аж ногами соває...
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+3
0
Nestor Mahno (Луцьк)
25.08.2021 в 22:48
Я в а**ї. Шахтар це футбольний імпотент!!! З такою грою нє**й їм навіть в Лізі Європи грати.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.08.2021 в 22:47
"Везучий" Пятов опять привозит...
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+3
-1
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:47
Думаю,что надо покупать вратаря бразильского и вместо Матвиенко ещё одного бананоеда,вот тогда точно смогут выйти из группы ЛЕ
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+4
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:44
Думаю 06 з Борусією може не встояти
Ответить
+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:43
Ізбієніє младєнцев
Ответить
+3
-1
svital (Poltava)
25.08.2021 в 22:43
Что за хрень, они все деревянные.
Ответить
+3
0
Дрюон (Одесса)
25.08.2021 в 22:43
Ну ничего, блеснут в ЛЕ
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+3
-1
Primeval (Одесса)
25.08.2021 в 22:42
Больше бразильцев нужно ставить
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+3
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:40
Пхахахаха,разрывают помойку даунецкую
Ответить
+3
-4
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
25.08.2021 в 22:35
Возять Шахтар конкретно.
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+4
-1
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:38
Так і в першому матчі возили ,але чмохтьор відскочив з перепугу)))
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+4
-3
Rosanero (palermo)
25.08.2021 в 22:31
Пятов на вихід, вже досить, як не розуміти що треба вибивати на кутовий.
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+3
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:36
Куда на вихід ?? В збірну легенду))))
Ответить
+2
-2
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:30
Верим)))) Форца Монако
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+3
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:29
Гра у одні ворота
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+2
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:31
Не смотрю,что опять насилуют чмохтьор?? Александрия подтвердит)))
Ответить
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 22:31
За ударами 8-1))
+2
-1
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:38
І нуль в ворота))))
+3
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
25.08.2021 в 22:54
Чмохтьоры, а ниче что этот клуб приносит Евро Очки для всей Украины? А вы болеете против него! Как вам не стыдно? Или вы не местные?
+1
0


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