0:1. Монако выходит вперед в ответной встрече с Шахтёром - ВИДЕО

Бен Йеддер, в положении спиной к воротам, в касание отыгрался на Волланда, который мощно пробил в ближний угол. Пятов отбил удар, но мяч отлетел на ногу французскому форварду.

1:0 Бен Йеддер выводит "Монако" вперед.

Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.