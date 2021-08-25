Лига Чемпионов
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0:1. Монако выходит вперед в ответной встрече с Шахтёром - ВИДЕО
Монегаски сравнивают счет в двухматчевом противостоянии
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Бен Йеддер, в положении спиной к воротам, в касание отыгрался на Волланда, который мощно пробил в ближний угол. Пятов отбил удар, но мяч отлетел на ногу французскому форварду.
1:0 Бен Йеддер выводит "Монако" вперед.
Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.
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