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Остался только Пятов. На второй тайм с Монако у Шахтера вышли 10 легионеров
У Де Дзерби своя атмосфера
shakhtar.com
Победив в первом матче 1:0, горняки катастрофически начали поединок в Харьвоке, пропустив два гола в первом тайме.
В итоге, Де Дзерби в перерыве выпустил Исмаили вместо Матвиенко, и таким образом, в составе горняков не осталось полевых игроков из Украины.
Единственный украинец на данный момент – голкипер Андрей Пятов.
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Комментарии (5)
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Stuntriding (Киев)
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ua valery (харьков)
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