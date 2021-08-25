Остался только Пятов. На второй тайм с Монако у Шахтера вышли 10 легионеров

Шахтер играет свой ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против Монако.

Победив в первом матче 1:0, горняки катастрофически начали поединок в Харьвоке, пропустив два гола в первом тайме.

В итоге, Де Дзерби в перерыве выпустил Исмаили вместо Матвиенко, и таким образом, в составе горняков не осталось полевых игроков из Украины.

Единственный украинец на данный момент – голкипер Андрей Пятов.