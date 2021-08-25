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Остался только Пятов. На второй тайм с Монако у Шахтера вышли 10 легионеров

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

У Де Дзерби своя атмосфера

Остался только Пятов. На второй тайм с Монако у Шахтера вышли 10 легионеров

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер играет свой ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против Монако.

Победив в первом матче 1:0, горняки катастрофически начали поединок в Харьвоке, пропустив два гола в первом тайме.

В итоге, Де Дзерби в перерыве выпустил Исмаили вместо Матвиенко, и таким образом, в составе горняков не осталось полевых игроков из Украины.

Единственный украинец на данный момент – голкипер Андрей Пятов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (5)
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Stuntriding (Киев)
26.08.2021 в 00:09
И ещё хотят, что бы за этих чумазых переживали в евро кубкахНах в норы
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0
-1
ua valery (харьков)
25.08.2021 в 23:34
Давайте еще таких пару!
Ответить
+1
0
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ascent (Луксор)
25.08.2021 в 23:29
Значит украинцы слабее
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+2
-5
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СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 23:26
Фу, отвратная бразильская помойка.
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+6
-2
Unselfish (Белая Церковь )
25.08.2021 в 23:22
Ну и нахера за них болеть??? Был бы вратарь бразил и он бы вышел)))
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+5
-2


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