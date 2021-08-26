  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер - Монако 2:2. Счет на табло
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Монако 2:2. Счет на табло

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

Французы выглядели лучше, но в группе ЛЧ сыграет команда де Дзерби

Шахтер - Монако 2:2. Счет на табло

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Украина. Харьков. Стадион "Металлист"
Шахтер - Монако 2:2 (общий счет 3:2)
Голы: Марлос 76, Рубен Агилар 114 (авт.) - Виссам Бен Йеддер 18, Виссам Бен Йеддер 39
Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Витао (Сергей Кривцов 100), Марлон, Майкон де Андраде, Маркос Антонио (Тарас Степаненко 86), Тете (Марлос 66), Манор Соломон (Михаил Мудрик 83), Алан Патрик, Николай Матвиенко (Исмаили 46), Лассина Траоре (Фернандо дос Сантос Педро 100)
Монако: Александр Нюбель, Лоик Бадьяшил, Гильермо Марипан, Желсон Мартинш (Жан Лукас 71), Кайо Энрике (Исмаиль Якобс 117), Александр Головин (Софьян Диоп 77), Джибриль Сидибе (Рубен Агилар 98), Виссам Бен Йеддер (Вильсон Изидор 77), Юссуф Фофана, Орельен Чуаэми (Аксель Дисаси 117), Кевин Фолланд
Предупреждения: Додо 40, Тете 54, Марлон 70, Манор Соломон 80, Сергей Кривцов 105+1, Фернандо дос Сантос Педро 114 - Кевин Фолланд 13, Александр Головин 72, Юссуф Фофана 81, Лоик Бадьяшил 107

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Монако
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (153)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.08.2021 в 00:56
Посилити сьогоднішній Шахтар під ЛЧ можливо хіба що запрошенням якогось серйозного дядьки-консультанта для Де Дзербі, когось з досвідом умовного Луческу. Бо сам італієць виглядає як і очікувалося, повним дебютантом на такому рівні.
Ответить
0
0
Fritz (Кузнецовск)
26.08.2021 в 00:55
Провал у Тете, Соломона...Вітао,Матвієнко,Маркос Антоніо просто жахПятов виручив!!!!
Ответить
+1
0
avatar
Footballer16
26.08.2021 в 00:54
Вот читаю некоторые комментарии и удивляюсь, ну не болеете вы за шахтёр на внутренней арене но на международной можно и поддержать же, не стоит уподобляться радужной европе.
Ответить
+11
-1
avatar
Американец 2000
26.08.2021 в 00:53
Люди ! Это просто п - ц ! С победой всех !!!
Ответить
+4
-2
ВиктАн
26.08.2021 в 00:53
Невероятно!
Ответить
+6
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
26.08.2021 в 00:52
Я не совсем согласен с названием статьи.Да,в первом тайме Монако полностью доминировали,полностью.И счёт был на табло.А вот в перерыве,видно,что Де Дзерби нашел нужные слова,терять было нечего,и команда выиграла второй тайм.А потом,Монако устал,не успевали за свежими,молодыми Мудриком и Фернандо,и итоговый счёт на табло.Шахтер показал и свою силу,и характер,и неуступчивость.А Монако,конечно,сильная команда.Им респект-играли с огромным желанием и агрессией.Даже не знаю,как бы сыграло Динамо с ними,если бы их свёл жребий.Поздравляю болельщиков Украины с двумя командами в ЛЧ!
Ответить
+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 00:55
вот это толковый комментарий. Нам за каждого участника нужно цепляться, чтобы в бездну не скатиться, за Зарю. ДК, Шахтер.. Колос, господи прости. Надеюсь увидеть Днепр и Харьков в ЕК. Желать вылета своим могут только ублюдки.
Ответить
+2
0
nemo69 (Ямайка)
26.08.2021 в 00:51
О.тсосите, ну вы поняли кого косается
Ответить
0
-3
ГенриВол (Волочиськ)
26.08.2021 в 00:50
Де Дзербі тренер ніякий. Обрізи сумашедші. Такої нудної перепасовки позаду або стояти з мячом у захисті і чекати комусь віддати пас в Шахтаря ніколи не було. Що то за гра!!!!????? Набрали мавп, які мали б в пас грати, всетаки Бразилія, так не можуть. Неповоротливі, повільні, без вогню в очах і т.д. Гра в Шахтаря стала НУДОТОЮ. І це не італійське катеначо. Це якпась дедзербіщина.
Ответить
+1
-4
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.08.2021 в 00:52
Ты прям футбольный гений
Ответить
+2
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.08.2021 в 00:50
Поздравляю Украину и Шахтёр с Динамо! Болею за оба клуба! Желаю нашим удачи и хорошей игры!!!
Ответить
+4
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
26.08.2021 в 00:49
Подфартило, с проходом в групповой этап!!!
Ответить
+5
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.08.2021 в 00:54
Не подфартило, а опыт, умение и тренерские решения
Ответить
0
0
Sneg SD (Умань)
26.08.2021 в 00:49
УрааааВірив до останьої секунди!
Ответить
+8
0
Fritz (Кузнецовск)
26.08.2021 в 00:49
Не ищите логики в футболе...©
Ответить
+5
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 00:48
Фантастика! 2 удари в ствір і 2 голи Шахтаря, це щось неймовірне... Один з небагатьох матчів, коли наша команда здобуває потрібний результат не так грою, як фартом і досвідом. Монако краще дивився і мав значно більше моментів, але то таке... В них 2/3 акцій в москалів, і щей Головін в складі, любитель дайвінгу, тому для українського футболу подвійне свято!!! Надіюсь в ЛЧ захист буде кращим як сьогодні, Вітао я б в глибокий запас посадив... Мудрик зробив щось подібне до Довбика на ЧЄ...
Ответить
+7
-2
grasshopper1 (Харьков)
26.08.2021 в 00:47
Коментатор: у Де Дзерби есть замечания Мудрику. Часто идет в обводку. Де Дзерби: поменяй бутсы, скользишь.Почему я это вижу, а два коментатора нет?
Ответить
+9
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 00:47
Полыханием голубых дырявых пердаков удовлетворен!
Ответить
+11
-4
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 00:48
Потушил пердак после первого тайма? А то зарево стояло над всей твоей бомжатней
Ответить
+2
-9
avatar
trafalgar (Запорожье)
26.08.2021 в 00:50
амг,вопрос к тебе,за кого бы болел если шахтер с российской командоц играл? за Зенит или Шахтер?
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 00:50
Плач от вылета Монако! Бейся головой о стену!
+2
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 00:57
Чучн пойди проспись
0
0
DesnaUA (Чернигов)
26.08.2021 в 00:49
Соснете скоро....
Ответить
0
-5
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 00:51
ты свои привычки на других-то не переноси, тебе тут не клуб по интересам..
+3
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 00:54
Десна как сыграла?
0
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.08.2021 в 00:57
Десна обычно и сосёт и глотает
0
0
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 00:46
После первого тайма ,даунецкая нечисть сидела по норам и зализывала друг другу пердаки!))) а теперь повылазили быстро и распустили свои петушиные хвосты)))) ..клоуны плять даунецкие,все до одного
Ответить
+3
-18
avatar
scorpius (Ck)
26.08.2021 в 00:48
Ты со своей немощной тупостью просто как вишенка на торте сегодняшнего вечера
Ответить
+6
-1
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 00:50
А ты как насадка на члене сегодняшнего вечера))))
0
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 00:52
Ага, пусть корчатся! Это особенно вдохновляет!
0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
26.08.2021 в 00:48
что же ты такой злой,сколько ненависти в тебе,тебе как буд то палкин с ринатом под подушку на с р али,расслабься
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.08.2021 в 00:50
Наверное его донецкие в детстве обоссали или еще чего похуже))
+1
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 00:49
Зато ваша свора потешалась во всю. Съели? Обтекайте.
Ответить
+3
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
26.08.2021 в 00:51
не болею ни за кротов ни за киев но болелы это что то с чем то,особенно киевские
+1
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
26.08.2021 в 00:46
спасибо харьковчанам за все: за прием, за заполняемость, за активность, за Марлоса и Мудрика.
Ответить
+14
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
26.08.2021 в 00:48
отдельное спасибо за песню про йухло
Ответить
+6
-1
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 00:45
Не понимаю, как так можно отдавать центр? Почему Антонио, которого ломали весь матч, нужен сильный опорник, как Степаненко.
Ответить
+7
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
26.08.2021 в 00:45
Монако могли игру закрывать 0-9, это пздц, защита проходной двор. Центр поля - все проиграно.Но матч забывается, результат остаётся. Главное сделать выводы и работать дальше. Важнейшие очки для Украины, +40 лямов для ШД. П.С: а я уже готовил комментарий: «Дак вот почему Футболы не выкупили трансляцию ЛЧ…»Но замены сработали, и Слава Богу!
Ответить
+10
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
26.08.2021 в 00:45
Так,свершилось чудо,вітаю!!!
Ответить
+10
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 00:45
по игре Монако больше заслуживает победу а ШД повезло все играли противно --Дзебри не какой тренер это не для ШД--одни понты
Ответить
+5
-6
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
26.08.2021 в 00:45
Спасибо Президент! Спасибо Тренер! Спасибо Капитан! Спасибо КОМАНДА!!!!
Ответить
+11
-3
avatar
okolegko (Київ)
26.08.2021 в 00:44
Настільки нелогічний футбол... Марлос запоров все, що було можливо, але забив гол. Мудрик взагалі ходив пішки по газону і програв усе, що міг, але примудрився допомогти пройти далі Шахтарю... Мабуть, дійсно, логіки в футболі нема... Але вітаю з проходом далі
Ответить
+8
-3
Governor-General (Odessa)
26.08.2021 в 00:44
Нет, ну вы посмотрите, как разрывает киевских y6лю9кoв. Что ни гадость написана, то киев или село.
Ответить
+15
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 00:46
Большего ублюдка, чем ты, чмо ипаное, на этом сайте точно нет...
Ответить
+3
-9
Governor-General (Odessa)
26.08.2021 в 00:47
В зеркало посмотри, xy.лo :-)
+5
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 00:48
Хотя с некоторыми твоими соплеменниками ты в му.дачестве можешь посоревноваться
+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 00:49
ты зачем сюда пришел, ДК сегодня не играло
+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 00:49
Ну, посмотрю и что будет? Это как то отменит тот факт, что ты казламодый ган.дон?
0
-6
Governor-General (Odessa)
26.08.2021 в 00:50
Зеркало покажет, что ты - ублюдoк №1
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 00:51
FC Energy Не по адресу, я не болельщик ДК
0
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 00:52
Гов.нернор У меня такого зеркала, как у тебя нету
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 00:44
Я думаю Пятов по цій грі має відстояти свої два матчі в збірній до 100, а далі в слідуючій спарці може хтось відновиться. Він сьогодні показав, що ще може непогано відпрацьовувати, поки конкуренти на травмах...
Ответить
+11
-2
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 00:46
Согласен. В конце второго тайма блеснул на все 100.
Ответить
+11
-1
Primeval (Одесса)
26.08.2021 в 00:43
Этот бразильский карнавал...каждый пытается показать себя и продать, а не играть командно
Ответить
+9
-1
мы за динамо (киев)
26.08.2021 в 00:53
точно. чисто капакабана.
Ответить
0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
26.08.2021 в 00:43
собственно, за это мы и смотрим футбол - за непредсказуемость. сегодня повезло.
Ответить
+2
-2
belarus_1978 (Киев)
26.08.2021 в 00:42
Игроки Харькова Марлос и Мудрик, вывели шахтера в Харькове в ЛЧ.
Ответить
+14
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 00:42
Шара посетила Харьков......но бл....ТАК играть НЕЛЬЗЯ.
Ответить
+13
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 00:41
Таке буває раз на 40 років. Рівно не заслуговувало навіть на мінімальну поразку
Ответить
+4
-5
avatar
trafalgar (Запорожье)
26.08.2021 в 00:44
от фаната киева ожидаемо такое услышать
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 00:41
ПЯТЫЧ ЗВЕРЮКА! Это его победа!
Ответить
+11
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.08.2021 в 00:45
Вот это отскочили С победой дружище!!!
Ответить
+8
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 00:49
Да я сам в шоке. Спасибо братуха! За победу!
+4
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
26.08.2021 в 00:54
уважение такому киевскому болельщику,умеете же писать как люди
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 00:40
Давно таких эмоций небыло! Это триллер!!! Я верил, до последнего!!!! Спасибо!
Ответить
+12
-3
avatar
scorpius (Ck)
26.08.2021 в 00:40
Это было нервно. Значит таки есть у команды яйца! Всех неравнодушных поздравляю со второй командой в группе ЛЧ!!
Ответить
+17
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:40
игра в "защитную тики-таку" к хорошему не приведёт: и марлон, и витао, и даже исмаили сегодня аццки обрезались - так играть нельзя
Ответить
+8
0
avatar
scorpius (Ck)
26.08.2021 в 00:42
Всякое видел в футболе, но "техничные" бразилы-защитники с финтами перед своими воротами это нечто!
Ответить
+10
0
Mexxxxx (Просяная)
26.08.2021 в 00:48
Та там до тики-таки было далеко, как до Луны. Это значит постоянный контроль мяча, откуда он возьмется без построения игры, дисциплины в линиях. Так играть нельзя, вот это точно
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:53
фраза в кавычках
0
0
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:52
Да - полный швах с этими розыгрышами и катанием мяча в своей вратарской. Клоунада.
Ответить
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 00:40
Поражением москальского клуба доволен. Полыханием дырявых пердаков - тоже!
Ответить
+15
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 00:43
Они в корчах))))
Ответить
+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 00:45
Они - в 4-ой корзине :)
+2
0
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:40
Это просто жесткая шара. Реализация моментов 150%. 1 удар в рамку ворот - 2 гола. Ответить
Ответить
+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:41
это 200%
Ответить
+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 00:44
Удар Мудрика минус 50% )))
+1
0
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:45
Но там все-таки был пас и рикошет. Это не как сборная Словакии себе забивает - пас от защитника, и воротник пускает мяч под ногой. :-)
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.08.2021 в 00:42
1 удар, 2 гола это вообще то 200%.)))
Ответить
+5
0
vlotko (Броди)
26.08.2021 в 00:40
І знову букмекери були праві. Два різні тайми, в перерві " шахтарі " отримали допінг, тобто доброго прочухана. Подіяло.
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 00:44
Да, есть в итальянца что-то особенное!
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
26.08.2021 в 00:40
ето діво так уж діво...
Ответить
+2
-2
Термит (Киев)
26.08.2021 в 00:40
Эпическая сила!
Ответить
+3
-1
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:39
Что такое «Маркос Антонио», чем он занимается на футбольном поле, и почему не играет Степаненко - вот стандартный набор вопросов к матчам, где Шахтер втаптывают в газон. Всякие малолетние щуплые смуглявые балероны - не соперники агрессивным игрокам Монако в центре поля. Арбитр давал играть - и этих хлюпиков просто сминали в центре поля. Ответить
Ответить
+8
-1
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 00:42
Стьопу на весь матч не хватить. Плюс в нього хронічна травма, через яку він не буде грати так як раніше... В мене більше питань до голодуючого Вітао. Там пізд*ц повний...
Ответить
+4
0
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:49
Против атлетичных игроков атаки соперника Витао и М.Антонио вообще тяжело смотрелись (хлюпики юнайтед). Антонио физически не может навязывать борьбу в центре поля. Он не опорный полузащитник. Его «игра в обороне» - тихий ужас.
0
0
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:50
А какая у Степы травма. Случайно, не задняя поверхность бедра (или сьарое колено?).
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 00:39
То что прошли - это замечательно. Но приходится констатировать, что сегодня более сильная команда вылетела. Сегодня комментаторы всю дорогу распинались, какой Де Дзерби тактик, но ИМХО - его тактика полная хе.рня и перекусывается на раз. А ведь дальше будут более сильные команды...
Ответить
+10
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 00:39
Ну я же говорил в анонсе, шо мы пройдём эту Монаку.
Ответить
+4
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 00:41
Барсик, а кто гавкал на Мудрика?
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 00:46
а что показал Мудрык в \этой игре?
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 00:47
Ну так, а шо... Все опасные моменты возле наших ворот после его обрезок. С голом круто повезло.
+1
0
haymov18 (Днепр )
26.08.2021 в 00:39
С выходом-но если быть объективно не заслужили...
Ответить
+7
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 00:41
Заслужили! По ходу дела перестроились и переломили матч. Молодцы! Давно такого не было у нас.
Ответить
+3
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 00:39
что бы кто не говорил но ШАХТЕР прошел а точнее вышел-сделал маленькое чудо-ЭХ ЗАРЯ б сделал б тоже былоб неплохо.
Ответить
+5
-1
DesnaUA (Чернигов)
26.08.2021 в 00:38
Кротообезьяны отскочили...Обидно за Монако.А этот макаронник вообще невменяемый,возомнил из себя хрен знает что....В группе надеюсь будет очередной Мёнхенгладбах...
Ответить
+2
-18
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:42
чего ты такой алень?
Ответить
+5
0
DesnaUA (Чернигов)
26.08.2021 в 00:53
Иди на .у.й!
0
0
KpaMapb (Краматорск)
26.08.2021 в 00:38
Поздравляю Шахтёр! Пятова рано списали)
Ответить
+8
-3
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:43
Было видно, что Пятов не в тонусе в первом тайме. Но во втором начал тащить аки демон.
Ответить
+5
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
26.08.2021 в 00:38
Чисто НА ФАРТЕ!!! Впрочем, победителей НЕ СУДЯТ!!!
Ответить
+7
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 00:38
Верил до конца! Спасибо! Кошмарных снов голубым, которые очень болели за Монако! Это кайф!!!
Ответить
+13
-5
DesnaUA (Чернигов)
26.08.2021 в 00:41
С такими выходами ржавых ипать будут все кому не лень.отскочили обезьяны.
Ответить
0
-7
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 00:44
Как там Десна в Европе сыграла?
+5
-1
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 00:43
Я после ужасного первого тайма не очень верил, но хорошо все то, что хорошо кончается.
Ответить
+3
0
pilips111 (Чернигов)
26.08.2021 в 00:38
Вот это фартануло
Ответить
+7
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
26.08.2021 в 00:38
Урррррррааа!!!!! Аванс Де Дзерби и Мудрику от кого-то сверху!)
Ответить
+12
-2
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 00:38
Даже Александрия поставила раком кончит даунецких.
Ответить
+2
-18
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 00:40
без тебя, жизнью обиженного, ни одна ветка Шахтера не обходится
Ответить
+3
0
schabay (Краснодон)
26.08.2021 в 00:45
он не обиженный, просто не востребованный
+3
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 00:45
Тебя каждый день ставят раком петушок
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 00:38
Все-таки как бы кто не говорил, но без Степаненко и марлоса нет серьезности в команде.
Ответить
+7
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:39
марлос забил гол, но несколько простых ситуаций запорол
Ответить
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.08.2021 в 00:40
После гола минимум четыре паса просто на ногу сопернику...
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 00:41
а сколько Тете запорол?))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:42
о чём и речь
0
0
DesnaUA (Чернигов)
26.08.2021 в 00:44
Этим кротам в группе пихать все будут,не важно кто попадет.Зебра не тренер,это понятно,одни понты.Жаль ,что не прошла команда,которая заслужила на это.
Ответить
0
-3
oleg14 (Sydney)
26.08.2021 в 00:48
а есть ли такая команда Десна? ХА-ХА !
+1
0
oleg14 (Sydney)
26.08.2021 в 00:49
а есть ли такая команда Десна? ХА-ХА !
+1
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
26.08.2021 в 00:38
А теперь, дырявые, бомбите))))
Ответить
+9
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 00:41
У них траур, их ломает)))))))
Ответить
+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 00:38
быдлан Next-R, тебе особы привет, не захлебнись от желчи
Ответить
+8
-2
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 00:37
То пізд*ц товарищі!!! Пролізли і добре. Но з обороною треба щось робити...
Ответить
+8
-1
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 00:39
Витао не уровень .
Ответить
+3
-3
unnamed (Cape May)
26.08.2021 в 00:51
М.Антонио - не уровень и не опорный хав. Если есть слабина в опорной зоне - центральным защитникам приходится плохо.
0
0
Maximum (Торонто)
26.08.2021 в 00:37
Браво! Незабываемый матч! Все молодцы.
Ответить
+5
-2
Algrab (Костопiль)
26.08.2021 в 00:37
Проповзли... Але все рівно Молодці!!!
Ответить
+2
-2
Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 00:37
Вышли на шару. Не заслужили по факту. Монако намного сильнее кротов. Не фортануло.
Ответить
+5
-7
Лекарь (село Дарница)
26.08.2021 в 00:37
Поздравляю кротов с диким отскоком.
Ответить
+6
-5
DesnaUA (Чернигов)
26.08.2021 в 00:45
Хоть один человек адекватный
Ответить
0
-3
Ol-g (Одесса)
26.08.2021 в 00:37
С трудом.
Ответить
+3
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 00:56
Ну так и соперник нехилый был
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 00:37
Ох нервяк, ох и Шахтер. Всех с победой!
Ответить
+10
-3
magnum power (БОМЖ)
26.08.2021 в 00:36
Отскок с большой буквы. в Лиге Чемпионов хотели играть украинцы: Марлосенко, Довбик и Пятов. бразильский колхоз ничего не хотел. действия итальянского физрука тяжело оценить.
Ответить
+3
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:37
довбика где увидел?
Ответить
+6
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 00:55
Он просто фанат Довбика. Хотя все правильно, Довбик тоже хотел, но по ТВ.
0
0
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 00:36
Кк Монако могло слить этой конченной помойке ведя 2-0??? Тупые Нигеры
Ответить
+4
-16
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 00:43
Шо, дцп333, накрылась твоя премия? Не получишь рубликов больше :)
Ответить
+5
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.08.2021 в 00:45
Мои поздравления!!!
Ответить
+3
0
ZSTV1223 (Черкаси)
26.08.2021 в 00:36
Продерлись
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:36
с победой! заметьте, голы сделали игроки с УКРАИНСКИМИ ПАСПОРТАМИ! дупамовские тролли, сосите!
Ответить
+11
-5
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 00:36
с каких пор в Монако украинцы есть?))
Ответить
+5
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:45
так суркис там, считай, живёт))))
+1
0
oda1979 (Запорожье)
26.08.2021 в 00:36
Совсем тупой???
Ответить
+6
-4
Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 00:39
автогол тоже украинец забил? Клоун
Ответить
+3
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:44
для тупых: сделал гол - принял активное участие, забил гол - ударил мяч, коснулся мяча перед его отправлением в сетку ворот!
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
26.08.2021 в 00:52
Ты реально тупой. Мудрик с выпученными глазами отдаёт пас в ногу защитнику и от того мяч залетает в ворота по совершенной дикой траектории.
0
-1
DesnaUA (Чернигов)
26.08.2021 в 00:47
Ты сам у себя сосать будешь баран ватный.
Ответить
0
-5
Mexxxxx (Просяная)
26.08.2021 в 00:35
Тренер полный ноль. Там сыграли в полный хаос, а дома вообще каждый сам по себе, одна зона пустая, в другой куча. Технари вроде, но играла просто дворовая команда - кто куда захотел туда и побежал. Как атаковать не знают, как защищаться тоже. Бегать орать и артистично выпучивать глаза – этого мало. Делать постоянно скидку на несыгранность тоже нельзя, хотя бы какой-то рисунок, построение покажите, организации игры никакой. Какой-то Монако просто разрывал, а должно было быть наоборот, это мы дома играли. Один удар в створ ворот за 90 минут, ну какая Лига чемпионов. Хотя вышли и главное результат и вроде радость последнее чувство, которое запоминается, но игры не было.
Ответить
+13
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:37
маркоса антонио выпускать в старте - это была грубейшая ошибка! центр поля полностью уступили
Ответить
+7
-1
Smailuk (Ivano-Frankivsk)
26.08.2021 в 00:41
От от, думав він поміняє Маркуса після першого тайму, той програв 90% єдиноборств, втрачав мячі в найпростіших ситуаціях... Наскільки центр краще виглядав зі Стьопою!
+1
0
Lion Killer (Львів)
26.08.2021 в 00:43
я не впевнений шо за місяцб чи два Дзербі там міг шось вибудувати. Проти команд рівня монако Шахтар хаотично і в минулому сезоні виглядав. За винятком кількох ігор
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 00:46
для этого нужен подбор игроков под силовую игру
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...