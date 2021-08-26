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Шахтер - Монако 2:2. Счет на табло
Французы выглядели лучше, но в группе ЛЧ сыграет команда де Дзерби
Фото: ФК Шахтер
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Украина. Харьков. Стадион "Металлист"
Шахтер - Монако 2:2 (общий счет 3:2)
Голы: Марлос 76, Рубен Агилар 114 (авт.) - Виссам Бен Йеддер 18, Виссам Бен Йеддер 39
Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Витао (Сергей Кривцов 100), Марлон, Майкон де Андраде, Маркос Антонио (Тарас Степаненко 86), Тете (Марлос 66), Манор Соломон (Михаил Мудрик 83), Алан Патрик, Николай Матвиенко (Исмаили 46), Лассина Траоре (Фернандо дос Сантос Педро 100)
Монако: Александр Нюбель, Лоик Бадьяшил, Гильермо Марипан, Желсон Мартинш (Жан Лукас 71), Кайо Энрике (Исмаиль Якобс 117), Александр Головин (Софьян Диоп 77), Джибриль Сидибе (Рубен Агилар 98), Виссам Бен Йеддер (Вильсон Изидор 77), Юссуф Фофана, Орельен Чуаэми (Аксель Дисаси 117), Кевин Фолланд
Предупреждения: Додо 40, Тете 54, Марлон 70, Манор Соломон 80, Сергей Кривцов 105+1, Фернандо дос Сантос Педро 114 - Кевин Фолланд 13, Александр Головин 72, Юссуф Фофана 81, Лоик Бадьяшил 107
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