Шахтер - Монако 2:2. Счет на табло

Тренер полный ноль. Там сыграли в полный хаос, а дома вообще каждый сам по себе, одна зона пустая, в другой куча. Технари вроде, но играла просто дворовая команда - кто куда захотел туда и побежал. Как атаковать не знают, как защищаться тоже. Бегать орать и артистично выпучивать глаза – этого мало. Делать постоянно скидку на несыгранность тоже нельзя, хотя бы какой-то рисунок, построение покажите, организации игры никакой. Какой-то Монако просто разрывал, а должно было быть наоборот, это мы дома играли. Один удар в створ ворот за 90 минут, ну какая Лига чемпионов. Хотя вышли и главное результат и вроде радость последнее чувство, которое запоминается, но игры не было.