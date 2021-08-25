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1:2. Марлос отыгрывает один мяч в матче против Монако

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец сравнивает счёт в двухматчевом противостоянии

1:2. Марлос отыгрывает один мяч в матче против Монако

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Алан Патрик не стал бить из выгодной позиции и покатил в абсолютно пустую зону, где защитники французской команды забыли проследить за Марлосом. Мощный удар низом и ни вратарь, ни защитники, забежавшие в ворота, не смогли уберечь сухой счет.

1:2. Марлос сравнивает счёт в противостоянии за путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов.

Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Марлос Алан Патрик Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 23:56
І це добре!
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Igor1010 (Вінниця)
25.08.2021 в 23:56
Сколько раз этот Марлос обрезал команду...
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0
-2


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