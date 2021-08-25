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1:2. Марлос отыгрывает один мяч в матче против Монако
Бразилец сравнивает счёт в двухматчевом противостоянии
Фото: Александр Приходько, UA-Футбол
Алан Патрик не стал бить из выгодной позиции и покатил в абсолютно пустую зону, где защитники французской команды забыли проследить за Марлосом. Мощный удар низом и ни вратарь, ни защитники, забежавшие в ворота, не смогли уберечь сухой счет.
1:2. Марлос сравнивает счёт в противостоянии за путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов.
Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.
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