ЛЧ. Вернидуб вывел Шериф в групповой этап, Зальцбург составит им компанию

Квалификация к Лиге Чемпионов

Финальный раунд, вторые матчи

"Максимир", Загреб

"Динамо" – "Шериф" 0:0 (общий счёт 0:3)

"Динамо": Ливакович – Франич, Теофиль-Катрен, Ристовски, Мохарамми (Кастрати, 62) – Оршич (Менало, 84), Мишич (Гояк, 84), Майер, Иванушец – Чоп (Юрич, 69), Петкович

"Шериф": Атанасиадис – Фернандо, Дуланто, Арболеда, Кристиано – Тилль, Аддо – Кастаньеда (Янсане, 58), Коловос (Петро, 74), Траоре – Луваннор

Предупреждения: Иванушец (89) – Траоре (10), Фернандо (12), Энрике (85)

Юрий Вернидуб привёл “Шериф” к историческому достижению для всего молдавского футбола, выведя команду из Тирасполя в групповой этап Лиги Чемпионов. До этого ни один клуб в стране ещё не участвовал в данном раунде соревнований.

После сенсационной победы над Загребом на своём поле (3:0) “Шериф” прилетел в Хорватию с единственной целью – удержать это преимущество. И команда украинского специалиста блестяще с этой целью справилась, практически полностью обезвредив более крепкого оппонента.

“Динамо” тотально доминировало во владении (74 процента), но редко доводило атаки до опасных зон. Тонна ударов хозяев была нанесена с дальней и средней дистанции, но немногие из них попали в створ, и ещё меньше представляло реальную опасность для владений Йоргоса Атанасиадиса.

“Шериф” так и не позволил “Динамо” отыграть даже один мяч и вернуться интригу в противостояние. В этом большая заслуга именно молдавского коллектива, но о безыдейности Загбера промолчать нельзя – хорватский доминант за 180 минут так и не понял, как проходить оборону соперника, и развивали атаки непозволительно медленно для такого уровня.

"Брондю Арена", Брондбю

"Брондбю" – "Зальцбург" 1:2 (общий счёт 2:4)

Голы: Максе (62) – Шешко (40), Аронсон (10)

"Брондбю": Хермансен – Шиембе, Максе, Беркеейет (Хендриксен, 59) – Менса (Гаммельбю, 59), Греве, Радошевич, Френнруп (Ростед, 84), Брюс – Хедлунд (Павлович, 78), Уре

"Зальцбург": Кен – Ульмер, Вебер, Соле, Кристенсен – Зайвальд, Камара (Юнузович, 66), Аронсон (Бернардо, 85) – Сучич – Адейеми (Бериша, 71), Шешко (Окафор, 71)

Предупреждения: Максе (88) – Камара (35), Соле (45)

Во втором матче реальной борьбы тоже не получилось. После минимальной победы в Австрии “Зальцбург” за первые 10 минут ответной игры увеличил преимущество до трёх мячей, тем самым решив исход дуэли в самом дебюте. Шешко наказал высокую оборону “Брондю” врыванием из глубины и чёткой реализацией, а потом начудил кипер хозяев Мадс Хермансен, практически подарив гол Аронсону.

“Брондбю” отыграл один мяч в середине второй половины – Максе завершил тонкий розыгрыш стандарта ударом с пары метров. Но большего “Зальцбург” сопернику показать не позволил, контролируя игру до финального свистка.

“Зальцбург” мощно провёл отбор и вряд ли будет откровенным аутсайдером в предстоящем групповом этапе. Не факт, что выстрелит новый Холанд или удастся побороться за выход в плей-офф, но как минимум 6 достойных матчей они в главном еврокубке выдать могут.