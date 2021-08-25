20-летний Мудрик дебютировал в Лиге чемпионов

Шахтер играет свой ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против Монако.

К 82-й минуте горняки проигрывают со счетом 1:2, и под занавес матча Роберто Де Дзерби кинул в бой хавбека Михаила Мудрика.

Отметим, что для 20-летнего Мудрика это дебютный матч в Лиге чемпионов.