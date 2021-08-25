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20-летний Мудрик дебютировал в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Доверие от Де Дзерби

20-летний Мудрик дебютировал в Лиге чемпионов

ФК Шахтёр

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Шахтер играет свой ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против Монако.

К 82-й минуте горняки проигрывают со счетом 1:2, и под занавес матча Роберто Де Дзерби кинул в бой хавбека Михаила Мудрика.

Отметим, что для 20-летнего Мудрика это дебютный матч в Лиге чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 00:24
Случайность, просто обезьяны закончились
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