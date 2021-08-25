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20-летний Мудрик дебютировал в Лиге чемпионов
Доверие от Де Дзерби
ФК Шахтёр
К 82-й минуте горняки проигрывают со счетом 1:2, и под занавес матча Роберто Де Дзерби кинул в бой хавбека Михаила Мудрика.
Отметим, что для 20-летнего Мудрика это дебютный матч в Лиге чемпионов.
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СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 00:24
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