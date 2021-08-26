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Шахтер и Динамо в группе ЛЧ. Жеребьевка уже сегодня

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Жеребьевка уже сегодня

Шахтер и Динамо в группе ЛЧ. Жеребьевка уже сегодня

Фото - УЕФА

Новина українською

В среду, 25 августа, были сыграны все матчи последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.

В групповом этапе сыграют 32 клуба, из них два из Украины.

Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА.

По трем оставшимся корзинам команды распределят согласно клубному рейтингу УЕФА.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится 26 августа в Стамбуле и начнется в 18:00.

Корзина №1

"Челси" (Англия);

"Вильярреал" (Испания);

"Атлетико" (Испания);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Бавария" (Германия);

"Интер" (Италия);

"Лилль" (Франция);

"Спортинг" (Португалия).

Корзина №2

"Реал" (Испания);

"Барселона" (Испания);

"Ювентус" (Италия);

МЮ (Англия);

ПСЖ (Франция);

"Ливерпуль" (Англия);

"Севилья" (Испания);

"Боруссия" Д (Германия).

Корзина №3

"Порту" (Португалия);

"Аякс" (Нидерланды);

"Лейпциг" (Германия);

"Аталанта" (Италия);

"Зенит" (Россия);

"Шахтер" (Украина)

"Зальцбург" (Австрия)

"Бенфика" (Португалия)

Корзина №4

"Бешикташ" (Турция);

"Динамо" (Киев, Украина);

"Шериф" (Молдова)

"Брюгге" (Бельгия);

"Янг Бойз" (Швейцария)

"Милан" (Италия);

"Мальме" (Швеция);

"Вольфсбург" (Германия)

Отдельно отметим, что команды из одной Ассоциации будут разведены по разным группам. Также будут разведены клубы из России и Украины

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 00:56
Вдвойне приятно, потому что не только Шахтер пробился, но еще и благодаря этому унитазники попали в самую отстойную корзину :)
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haymov18 (Днепр )
26.08.2021 в 00:56
2 корзина сильная самая
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0
0
Djibouti (Djibouti)
26.08.2021 в 00:53
Атлетико, Ливерпуль, Аякс, Динамо
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0
-1
Djibouti (Djibouti)
26.08.2021 в 00:51
СпортингСевильяШахтёрБешикташ
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0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 00:49
завтра ЗАРЯ так будет играть -но они не пройдут не хватит голов
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