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Шахтер и Динамо в группе ЛЧ. Жеребьевка уже сегодня
Жеребьевка уже сегодня
Фото - УЕФА
В среду, 25 августа, были сыграны все матчи последнего квалификационного раунда
В групповом этапе сыграют 32 клуба, из них два из Украины.
Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА.
По трем оставшимся корзинам команды распределят согласно клубному рейтингу УЕФА.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится 26 августа в Стамбуле и начнется в 18:00.
Корзина №1
"Челси" (Англия);
"Вильярреал" (Испания);
"Атлетико" (Испания);
"Манчестер Сити" (Англия);
"Бавария" (Германия);
"Интер" (Италия);
"Лилль" (Франция);
"Спортинг" (Португалия).
Корзина №2
"Реал" (Испания);
"Барселона" (Испания);
"Ювентус" (Италия);
МЮ (Англия);
ПСЖ (Франция);
"Ливерпуль" (Англия);
"Севилья" (Испания);
"Боруссия" Д (Германия).
Корзина №3
"Порту" (Португалия);
"Аякс" (Нидерланды);
"Лейпциг" (Германия);
"Аталанта" (Италия);
"Зенит" (Россия);
"Шахтер" (Украина)
"Зальцбург" (Австрия)
"Бенфика" (Португалия)
Корзина №4
"Бешикташ" (Турция);
"Динамо" (Киев, Украина);
"Шериф" (Молдова)
"Брюгге" (Бельгия);
"Янг Бойз" (Швейцария)
"Милан" (Италия);
"Мальме" (Швеция);
"Вольфсбург" (Германия)
Отдельно отметим, что команды из одной Ассоциации будут разведены по разным группам. Также будут разведены клубы из России и Украины
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