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2:2. Мудрик с помощью отскока сравнивает счёт против Монако

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

20-летний украинец в дебютном матче Лиги Чемпионов помогает сравнять счёт

2:2. Мудрик с помощью отскока сравнивает счёт против Монако

Фото: shakhtar.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Мудрик оторвался от защитников и несильно пробил, но защитник подставил ногу и отбитый мяч залетел за шиворот вратарю.

2:2. Рубен Агилар срезает мяч в свои ворота. Шахтёр спасает матч.

Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Михаил Мудрик Рубен Агилар
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Комментарии (1)
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schabay (Краснодон)
26.08.2021 в 00:43
Айда тренер - ай да молодец...Болелам французов с укорпаспортом -вспомните812 и Лермонтова т.е. О.т .со.си.те.Удачи в следующих от.со.сах...
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