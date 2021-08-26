2:2. Мудрик с помощью отскока сравнивает счёт против Монако

Мудрик оторвался от защитников и несильно пробил, но защитник подставил ногу и отбитый мяч залетел за шиворот вратарю.

2:2. Рубен Агилар срезает мяч в свои ворота. Шахтёр спасает матч.

Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.