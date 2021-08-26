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Тренер Монако: У Шахтера лишь один удар в створ ворот и два гола - футбол жесток
Ковач хвалит Пятова и свою команду
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Наставник "Монако" Нико Ковач поделился впечатлениями от матча против "Шахтера" в рамках раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Его команда выигрывала после первого тайма 2:0, но в итоге упустила путевку в групповой этап.
- Что мешало команде играть в такой же футбол в домашнем матче? Как вы относитесь к отмене правила выездного гола?
- По поводу правила выездного гола могу сказать, что решение уже принято и нет смысла что-то комментировать. Что касается качества игры, то из общих 210 минут мы доминировали 190 минут, согласитесь. Но у нас не получилось 30 минут первого тайма. Футбол жесток, так бывает, но я горжусь своими игроками, они заставили "Шахтер" сыграть в несвойственный для них футбол. Соперник использовал длинные передачи, было мало короткого паса. Я доволен той игрой, что мы показали.
- Чем была вызвана двойная замена Головина и Бен-Йеддера? Показалось, после этого игра команды в атаке ослабла.
- Я не совсем с вами согласен, потому что Бен-Йеддер сыграл 75 минут и сделал все что мог. Головин также подошел и сказал, что еще пару минут и ему нужен отдых. Я с вами не согласен, плюс у Кевина были неплохие шансы в атаке, но феноменально играл Пятов. Замены должны были быть, потому что был мощный ритм с нашей стороны и надо было что-то менять, чтобы его поддерживать. Мы сами виноваты, что не смогли решить в свою пользу этот матч в первом тайме. Были моменты, выход один на один, но помешали замечательные сейвы Пятова. Даже если посмотреть по статистике, то у "Шахтера" лишь один удар в створ ворот и два гола. Может, это и нечестно, но жизнь продолжается.
- Эмоции были не только на поле, но и за его пределами. Что вы не поделили с Де Дзерби?
- Ничего особенного не было.
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