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Тренер Монако: У Шахтера лишь один удар в створ ворот и два гола - футбол жесток

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ковач хвалит Пятова и свою команду

Тренер Монако: У Шахтера лишь один удар в створ ворот и два гола - футбол жесток

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Наставник "Монако" Нико Ковач поделился впечатлениями от матча против "Шахтера" в рамках раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Его команда выигрывала после первого тайма 2:0, но в итоге упустила путевку в групповой этап.

- Что мешало команде играть в такой же футбол в домашнем матче? Как вы относитесь к отмене правила выездного гола?

- По поводу правила выездного гола могу сказать, что решение уже принято и нет смысла что-то комментировать. Что касается качества игры, то из общих 210 минут мы доминировали 190 минут, согласитесь. Но у нас не получилось 30 минут первого тайма. Футбол жесток, так бывает, но я горжусь своими игроками, они заставили "Шахтер" сыграть в несвойственный для них футбол. Соперник использовал длинные передачи, было мало короткого паса. Я доволен той игрой, что мы показали.

- Чем была вызвана двойная замена Головина и Бен-Йеддера? Показалось, после этого игра команды в атаке ослабла.

- Я не совсем с вами согласен, потому что Бен-Йеддер сыграл 75 минут и сделал все что мог. Головин также подошел и сказал, что еще пару минут и ему нужен отдых. Я с вами не согласен, плюс у Кевина были неплохие шансы в атаке, но феноменально играл Пятов. Замены должны были быть, потому что был мощный ритм с нашей стороны и надо было что-то менять, чтобы его поддерживать. Мы сами виноваты, что не смогли решить в свою пользу этот матч в первом тайме. Были моменты, выход один на один, но помешали замечательные сейвы Пятова. Даже если посмотреть по статистике, то у "Шахтера" лишь один удар в створ ворот и два гола. Может, это и нечестно, но жизнь продолжается.

- Эмоции были не только на поле, но и за его пределами. Что вы не поделили с Де Дзерби?

- Ничего особенного не было.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Нико Ковач
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Комментарии (3)
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болельщик_футбола (Донецк)
26.08.2021 в 08:00
мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят.
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+1
0
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2.dc (Николаев)
26.08.2021 в 08:21
) … абсолютный ПЛЮС, коротко, но метко…)
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0
0
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 07:59
Отвозили вы конечно чмохтьор знатно,как шлюх последних.Но даунецкой помойке фартило,как никогда! Интересно,сколько чмохтьоровцы овна сьели? Наверное все туалеты в Харькове почистили))))))
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0
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