Мудрик: Хотел отдать пас, но с Божьей помощью мяч залетел в ворота

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал выход донецкой команды в групповой раунд Лиги чемпионов. Отметим, "горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в групповой этап.

– Просто не описать эмоции. Ради таких эмоций стоит жить. Очень рад, что как-то помог команде достичь результата, который позволил "Шахтеру" пройти дальше.

Этот результат для всех болельщиков "Шахтера", для всех, кто за нас болел.

– Как ты прокомментируешь забитый гол?

– Я просто видел, что отдал бы пас в той ситуации. Видел Алана Патрика под собой, я ему хотел отдать пас. Но видите, правильно сказали, – с Божьей помощью так получилось, залетел в ворота.

– Твой выход на замену.

– Я понимал, что это тяжелая игра и войти в нее очень тяжело. Я не боялся этой ответственности, хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат.

Критика? Ее не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. С самого начала было много, пусть критикуют, если людям так легче. Они наоборот меня делают лучше, дают задор, который помогает мне улучшать себя.

После этого матча хочу сказать – хорошо, что сложилась ситуация так, что "Шахтер" прошел в групповой этап.

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– Момент со Степаненко?

– Обычный игровой эпизод. Думал, он примет и будет меня искать впереди, а он принял и хотел мне немного в недодачу отдать.

– В "Шахтере" много бразильцев. Ты кайфуешь в такой среде?

– Очень приятно. И бразильцы, и украинцы – все топового уровня. И с теми, и с другими приятно играть, – сказал Мудрик в эфире Megogo.