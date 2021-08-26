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Манчестер Сити с юмором отреагировал на выход Шахтера в групповой этап ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Команды вновь могут встретиться на данном этапе

Манчестер Сити с юмором отреагировал на выход Шахтера в групповой этап ЛЧ

Новина українською

"Манчестер Сити" отреагировал на выход донецкого "Шахтёра" в групповой этап Лиги чемпионов. "Горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в основную стадию турнира.

"До скорой встречи, ребята!", - написал официальный Twitter "горожан".

Напомним, "Манчестер Сити" и "Шахтер" встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 10:21
А про Динамо гранды не писали??? О! Как неловко......((((
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0
0
болельщик_футбола (Донецк)
26.08.2021 в 09:14
мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят.
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+2
-1
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Maldini (Киев)
26.08.2021 в 09:10
Выиграли чудом и то забил гол в свои ворота швейцарец!Они рано поверили в победу!1 тайм 2-0 и полное преимущество!На второй тайм вышли поверив в победу!Шахтёр-это почти 3-я сборная Бразилии!!Ахметову нужно поставить в Бразилии памятник-он стольким бразилам дал работу!Только на кого он работает???Команду нужно назвать:"КуябА-шахтёр!"В ЛЧ,в группе займут или 3-е,или 4-е место и попадут,как всегда в ЛЕ-ЭТО ИХ ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО,ТАМ ОНИ СЕБЯ ПОКАЖУТ!КОГДА ЗАИГРАЮТ НАШИ,УКРАИНСКИЕ КЛУБЫ???Негры не спасут!!!
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0
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 08:40
Давайте в этом сезоне отдохнем друг от друга, поиграйте для разнообразия с Шерифом или там с какой-нибудь Динамой.
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+2
-3
Mexxxxx (Просяная)
26.08.2021 в 08:45
Так там будет какая-нибудь Боруссия, сильно не отдохнешь))
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
26.08.2021 в 09:10
Один рік "відпочили" та й годі.
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0
0


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