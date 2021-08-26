Манчестер Сити с юмором отреагировал на выход Шахтера в групповой этап ЛЧ

"Манчестер Сити" отреагировал на выход донецкого "Шахтёра" в групповой этап Лиги чемпионов. "Горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в основную стадию турнира.

"До скорой встречи, ребята!", - написал официальный Twitter "горожан".

Напомним, "Манчестер Сити" и "Шахтер" встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 19:00.