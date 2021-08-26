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Вернидуб: Я самый счастливый человек. Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Молдавский клуб впервые сыграет в групповом этапе ЛЧ

Вернидуб: Я самый счастливый человек. Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов. Молдавский клуб впервые сыграет в группе главного клубного турнира Европы.

"Сегодня я очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый. Я приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Это работа команды – всех ребят, которые были как семья, одним целым. Мы прошли нелегкий путь с первого квалификационного раунда. Я горжусь ребятами. Мы провели 8 матчей. Одержали 6 побед и 2 раза сыграли вничью, забили 14 голов и пропустили всего 2. Это говорит о многом.

Я читал интервью главного тренера загребского "Динамо" перед матчем. Он сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти, а хотят все решить максимум в дополнительное время. Мне даже не надо было настраивать команду. Я просто сказал эти слова, и команда сделала то, что должна была сделать.

С кем хотелось бы сыграть в группе? Было бы интересно сыграть с самыми сильными командами из топ-5 лиг. К нам в Тирасполь могут приехать футболисты, которых мы никогда даже не видели вживую. Хотелось бы сыграть против них и сравнить наши силы", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Динамо (Загреб) Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф

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Комментарии (16)
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tamerlan58 (Львов)
26.08.2021 в 10:38
Вернидуб - тренер !!!!! Вот его я вижу тренером СБУ ,после Петракова. Достойный результат. Странно,что Шевченко не идет к нему ассистентом,научился бы как САМОМУ тренировать команду,не важно какую.
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0
0
alexfc (Киев)
26.08.2021 в 09:27
Год назад после выхода Ференца в ЛЧ все распинались про гений Реброав. Сейчас после выхода Шерифа в ЛЧ чето не видно ввозгласов о гении Вернидуба. И чем Ребров лучше Вернидуба. Ничем. У Реброва всегда были команды с большими финансовыми возможностями, отсюда и результат. А поменяйте их местами и не факт что Вернидуб не смог бы больше. А так пусть больше наших тренеров тренируют зарубежные команды, и доказывают свой уровень. А то присосались эти динамовские серца к кормушкам. И не отянешь
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+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 09:49
Верняк!
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+1
0
MaximSK (Киев)
26.08.2021 в 10:31
Вернидуб умеет играть хорошо в Еврокубках в отличие от Скрипника, он с Зарей проходил Брагу и чуть не прошел Лейпциг
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
26.08.2021 в 09:16
Ну і хтось мені може пояснити, чим Вернидуб гірший за Де Дзербі? Його Шеріф пройшов в ЛЧ набагато упевненіше, ніж Шахтар. Звісно, що ДинамоЗ - це не Монако, але ж і за Шеріф не грають футболісти по 20 лимонів, як за Шахтар.
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+4
-2
Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 09:28
Мне тоже интересно, Шериф на голову слабее Загреба, а сыграли отлично. Чего не скажешь о шахтере, который вливает кучу бабла на трансферы, а толку ноль. Рад за Вернидуба и Шериф, реально заслужили, а не отскочили.
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+3
-3
prostors (Вольногорск)
26.08.2021 в 09:08
Можно только поздравить. Сбылась мечта.
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+4
0
football_soccer (Украина)
26.08.2021 в 09:06
Красава конечно, команда прыгнула выше головы . Но , блин, какие-то двойные стандарты, шахтер стебут за 10 негров в составе, хотя у Вернидуба точно таких же 10 негров играют в Шерифе
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+4
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 09:13
Шахтер стебут только дыркофаны и близкие им по менталитету роиссяне. Люди же что к Шахтеру, что к Шерифу относятся абсолютно нормально.
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+5
-4
Соколов (Никополь)
26.08.2021 в 09:15
Люди больше ахметова ненавидят чем шахтер
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
26.08.2021 в 09:19
Просто цікаво, а чому ці ж люди не ненавидять так само ведмудчука або каломойського?
+3
0
octavi4 (Warszawa)
26.08.2021 в 10:22
Я стебу Шахтёр за то, что они работают в наглую с судьями. Увы. расчитывал на победу Монако, приложение команды которой даже имеется на телефоне и чей сайт чаще посещаю, чем Шахтёр. Смотри на вещи шире, Шахтёр твой нужен только вам, у других любителей футбола есть свои команды.
0
-1
Skomoroh11 (Тернопіль)
26.08.2021 в 09:47
Прийдеться знову порушити самоізоляцію на цьому сайті;))Стандарт один: в бомжів шахтарських один негр коштує як ціла команда в Вернидуба...Шериф впевнено проходить ДЗ, яке досить регулярно в групі ЛЧ, і ще більш регулярно продає гравців в ТОП чемпіонати і ТОП клуби.А та шахта ледь проповзла в групу за рахунок дичайшого фарту.. І ще, Вернидуб і Шериф не тризвонять на весь світ про свої захмарні рівні, чого не скажеш про наших.
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0
0
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ascent (Луксор)
26.08.2021 в 08:59
Желаю ему найти команду (возможно это и Шериф), с которой он может поработать стабильным составом хотябы года три... И конечно поздравляю, заслужил!
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+8
0
can (Торонто, Львов)
26.08.2021 в 09:07
Рад за Вернидуба. Реально хороший тренер. Хотелось бы, что бы вернулся в Украину. У человека есть "Ум", а - это говорит о многом !
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+7
0
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ascent (Луксор)
26.08.2021 в 09:27
В Украине нет команды для него (разве что Металлист Ярославского), пусть спокойно работает с Шерифом: больно было смотреть как он каждый год собирал новую команду...
+5
0


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