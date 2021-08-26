Вернидуб: Я самый счастливый человек. Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась

Главный тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов. Молдавский клуб впервые сыграет в группе главного клубного турнира Европы.

"Сегодня я очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый. Я приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Это работа команды – всех ребят, которые были как семья, одним целым. Мы прошли нелегкий путь с первого квалификационного раунда. Я горжусь ребятами. Мы провели 8 матчей. Одержали 6 побед и 2 раза сыграли вничью, забили 14 голов и пропустили всего 2. Это говорит о многом.

Я читал интервью главного тренера загребского "Динамо" перед матчем. Он сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти, а хотят все решить максимум в дополнительное время. Мне даже не надо было настраивать команду. Я просто сказал эти слова, и команда сделала то, что должна была сделать.

С кем хотелось бы сыграть в группе? Было бы интересно сыграть с самыми сильными командами из топ-5 лиг. К нам в Тирасполь могут приехать футболисты, которых мы никогда даже не видели вживую. Хотелось бы сыграть против них и сравнить наши силы", - сказал Вернидуб.