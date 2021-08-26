Марлос: Благодаря нашему опыту мы проведем классную Лигу чемпионов

Полузащитник "Шахтера" Марлос прокомментировал выход донецкой команды в групповой раунд Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в групповой этап.

Также добавим, что именно Марлос сравнял счет по результату двух матчей.

– Это был очень сложный матч против очень квалифицированной команды. Очень сложно проводить такие матчи, потому что это очень опытная команда.

Они играют в хорошем чемпионате и приезжают к нам домой, где прессингуют таким образом, – это сложно.

У нас сегодня было на поле очень много молодых ребят. Возможно, нужно больше опыта, чтобы выступать в таких играх. Наши ребята с отличными качествами, талантом – думаю, со временем они научатся выступать в таких поединках. Мы здесь для того, чтобы помогать, подсказывать.

Очень счастлив, что мы прошли в групповой этап, потому что эти матчи помогут ребятам стать еще лучше и нам всем. Сейчас, нужно много работать.

Понятно, что благодаря нашему опыту и классу команды мы проведем классную Лигу чемпионов.

Я уже много лет в "Шахтере", выиграл много трофеев, забил много мячей и верю, что являюсь примером для молодых ребят. Сейчас самое главное – проход дальше, потому что ребята будут учиться, как играть в таких матчах

– Сегодня ты играл на ОСК "Металлист", где тебя очень любят.

– Понятно, что это очень особенный стадион для меня. Вчера видел президента "Металлиста" (Александра Ярославского – прим.) на стадионе, видел его в гостинице. Это зажгло те чувства, что были в первые годы в Украине. Проход посвящаю всем людям, которые были со мной на старте.

– Сомневался ли ты в проходе "Шахтера" по ходу матча?

– Сомнений никогда нет. Мы живем эмоциями игры. Я много раз принимал участие в подобных матчах, знал о сложностях. Мы начали играть, к сожалению, только на нашей половине – у нас так много атакующих игроков, но нам не удавалось выходить вперед. Когда слишком много времени проводишь на своей половине, то как будто теряешь эту силу и начинаешь терять очень много ненужных мячей.

Но когда есть момент, нужно жить ним – выбрасываться вперед и делать все, чтобы вести команду к победе, – сказал Марлос.