Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фартовый Мудрик и привоз голкипера Брондбю. Все голы среды в Лиге чемпионов
Семь голов в трёх матчах
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
В среду в Лиге чемпионов забивали только в двух встречах. В Загребе, где встречались загребское "Динамо" и тираспольский "Шериф" обошлись в этот раз без голов (0:0).
Самый результативный матч дня сыграли в Харькове: "горняки" первыми дважды пропустили от "Монако", но до серии пенальти отыгрались и вышли в следующий раунд турнира (2:2).
Наконец, в Дании "Брондбю" не замахнулся на камбэк в игре с "Зальцбургом", а проиграл с тем же счётом, что и неделю назад (1:2).
Популярное сейчас
- Шахтер – Монако 2:2. Видео голов и обзор матча
- Шахтер и Динамо в группе ЛЧ. Жеребьевка уже сегодня
- Шахтер - Монако 2:2. Счет на табло
- Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
Новости по теме
- 09:30 Зарубежные Динамо (Киев) еще может оказаться в третьей корзине ЛЧ. На руку может пойти даже вылет Шахтера
- 06:52 Украинские Новый тренер сборной, победа Шахтера в ЛЧ, сенсация Вернидуба. Главные новости за 17 августа
- 13:13 Зарубежные Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ