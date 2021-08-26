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Фартовый Мудрик и привоз голкипера Брондбю. Все голы среды в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Семь голов в трёх матчах

Фартовый Мудрик и привоз голкипера Брондбю. Все голы среды в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В среду в Лиге чемпионов забивали только в двух встречах. В Загребе, где встречались загребское "Динамо" и тираспольский "Шериф" обошлись в этот раз без голов (0:0).

Самый результативный матч дня сыграли в Харькове: "горняки" первыми дважды пропустили от "Монако", но до серии пенальти отыгрались и вышли в следующий раунд турнира (2:2).

Наконец, в Дании "Брондбю" не замахнулся на камбэк в игре с "Зальцбургом", а проиграл с тем же счётом, что и неделю назад (1:2).

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В статье: Шахтер (Донецк) Брондбю Монако Зальцбург
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