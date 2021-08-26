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Магия Юрия Вернидуба. Динамо Загреб – Шериф 0:0. Обзор ответного матча квалификации ЛЧ
Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу молдаван
Dynamo Z
Впервые в истории молдавского футбола у страны будет клуб на групповом этапе Лиги чемпионов. В ответном матче раунда плей-офф тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба сыграл вничью с загребским "Динамо".
Разгром в домашнем поединке (3:0) позволил команде украинского специалиста пробиться в число 32 участников группового турнира главного клубного европейского соревнования. Напомним, "Шериф" – 19-кратный чемпион своей страны.
Смотрите видеообзор ответного матча квалификации главного клубного европейского турнира между "Динамо" (Загреб) и "Шерифом" (Тирасполь).
Загреб. "Максимир".
"Динамо Загреб" – "Шериф" 0:0
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