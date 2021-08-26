Магия Юрия Вернидуба. Динамо Загреб – Шериф 0:0. Обзор ответного матча квалификации ЛЧ

Впервые в истории молдавского футбола у страны будет клуб на групповом этапе Лиги чемпионов. В ответном матче раунда плей-офф тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба сыграл вничью с загребским "Динамо".

Разгром в домашнем поединке (3:0) позволил команде украинского специалиста пробиться в число 32 участников группового турнира главного клубного европейского соревнования. Напомним, "Шериф" – 19-кратный чемпион своей страны.

Смотрите видеообзор ответного матча квалификации главного клубного европейского турнира между "Динамо" (Загреб) и "Шерифом" (Тирасполь).

Загреб. "Максимир".

"Динамо Загреб" – "Шериф" 0:0