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Матвиенко и Витао травмировались в матче с Монако
Футболисты были заменены во время встречи
Фото: ФК Шахтер Донецк
В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове в дополнительное время прошел "Монако" и вышел в групповой этап турнира.
Однако, без травм не обошлось. Повреждения получили защитники Николай Матвиенко и Витао.
Украинец был заменен после первой половины встречи, когда на 46-й минуте вместо него вышел Исмаили. Причем Николай передвигался за пределами поля, прыгая на одной ноге.
Бразилец покинул поле в дополнительное время - на 101-й минуте вместо него вышел Кривцов. На скамейке запасных Витао прикладывал к колену лед и хромал.
Напомним, основное время матча завершилось со счетом 1:2 (первый поединок - 1:0 в пользу донецкого "Шахтера").
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