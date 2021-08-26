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Матвиенко и Витао травмировались в матче с Монако

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Футболисты были заменены во время встречи

Матвиенко и Витао травмировались в матче с Монако

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове в дополнительное время прошел "Монако" и вышел в групповой этап турнира.

Однако, без травм не обошлось. Повреждения получили защитники Николай Матвиенко и Витао.

Украинец был заменен после первой половины встречи, когда на 46-й минуте вместо него вышел Исмаили. Причем Николай передвигался за пределами поля, прыгая на одной ноге.

Бразилец покинул поле в дополнительное время - на 101-й минуте вместо него вышел Кривцов. На скамейке запасных Витао прикладывал к колену лед и хромал.

Напомним, основное время матча завершилось со счетом 1:2 (первый поединок - 1:0 в пользу донецкого "Шахтера").

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Николай Матвиенко Витао
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Источник:
FootBoom

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