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Решили повторить. Брондбю – Зальцбург 1:2. Обзор ответного матча квалификации ЛЧ и видео голов
Первый поединок завершился с аналогичным счетом
Getty Images / Global Images Ukraine
В ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Брондбю" принимал "Зальцбург". Уже на 4-й минуте встречи счет открыл Шешко. Через 6 минут преимущество гостей удвоил Эронсон, а в середине второго тайма хозяева сократили разрыв на табло усилиями Макссе. Первая встреча команд также завершилась победой австрийцев (2:1).
Смотрите видеообзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов между "Брондбю" и "Зальцбургом".
Брённбю. " Брондбю".
"Брондбю" – "Зальцбург" 1:2
Голы: Макссе (62) – Шешко (4), Эронсон (10)
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