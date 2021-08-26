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Решили повторить. Брондбю – Зальцбург 1:2. Обзор ответного матча квалификации ЛЧ и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Первый поединок завершился с аналогичным счетом

Решили повторить. Брондбю – Зальцбург 1:2. Обзор ответного матча квалификации ЛЧ и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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В ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Брондбю" принимал "Зальцбург". Уже на 4-й минуте встречи счет открыл Шешко. Через 6 минут преимущество гостей удвоил Эронсон, а в середине второго тайма хозяева сократили разрыв на табло усилиями Макссе. Первая встреча команд также завершилась победой австрийцев (2:1).

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Смотрите видеообзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов между "Брондбю" и "Зальцбургом".

Брённбю. " Брондбю".

"Брондбю" – "Зальцбург" 1:2

Голы: Макссе (62) – Шешко (4), Эронсон (10)

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В статье: Лига чемпионов Брондбю Зальцбург
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