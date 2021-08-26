"Еще пошумим". Пятов - о выходе Шахтера в групповой этап ЛЧ

Голкипер донецкого "Шахтёра" Андрей Пятов высказался о выходе команды в групповой раунд Лиги чемпионов. Отметим, "горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в групповой этап.

"Еще пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты", — написал 37-летний голкипер в своем Instagram.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 18:00.