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"Еще пошумим". Пятов - о выходе Шахтера в групповой этап ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер подвел итоги матча с "Монако"

"Еще пошумим". Пятов - о выходе Шахтера в групповой этап ЛЧ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтёра" Андрей Пятов высказался о выходе команды в групповой раунд Лиги чемпионов. Отметим, "горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в групповой этап.

"Еще пошумим.

Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты", — написал 37-летний голкипер в своем Instagram.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 18:00.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (10)
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Saturn (Киев)
26.08.2021 в 11:52
Вы шумите, шумите....
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0
0
densmen (Чернигов)
26.08.2021 в 11:21
Как же динамовские клоуны минусят)) Шахта все всегда поборется за выход из группы, а Дырнамо 4 место займет
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+3
-3
Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 11:41
Где десна?
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.08.2021 в 11:13
Молодец Пятиньо!!! Так бы и за сборную ещё бы!!!
Ответить
+3
-2
densmen (Чернигов)
26.08.2021 в 11:05
Украинский Холланд сделал игру
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+1
-1
avatar
2.dc (Николаев)
26.08.2021 в 11:05
Молоток Андрюха, дерзай и терзай вторую молодость). А там и Трубин подтянется, со всякими ДеБрюйнами и ДеХеями разбираться …)
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+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 11:16
До цих всяких трубіним як до Португалії рачки
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.08.2021 в 10:56
З такою грою радше "пошелестим".
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 10:52
Треба ж перебити антирекорд з БМ
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0
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 11:31
Ну да, навалять тебе в 21 всей командой Шахтера
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+1
-2


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