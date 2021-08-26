Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Еще пошумим". Пятов - о выходе Шахтера в групповой этап ЛЧ
Голкипер подвел итоги матча с "Монако"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтёра" Андрей Пятов высказался о выходе команды в групповой раунд Лиги чемпионов. Отметим, "горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в групповой этап.
"Еще пошумим.
Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты", — написал 37-летний голкипер в своем Instagram.
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 18:00.
Популярное сейчас
- ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо
- Вернидуб: Я самый счастливый человек. Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась
- Мудрик: Хотел отдать пас, но с Божьей помощью мяч залетел в ворота
- Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО