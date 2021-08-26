Динамо и Шахтеру – приготовиться. АУДИО онлайн трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ

Журналист UA-Футбол прокомментирует жеребьевку группового этапа главного клубного европейского турнира.

"Челси", "Барселона" и "Милан" для "Шахтера"? А, может, "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Вольфсбург" для "Динамо"? В общем, Ready Player One, Ready Player Two – сегодня украинские гранды узнают своих соперников по квартетам. Мы будем следить за перипетиями в Стамбуле и сообщать обо всем вам.

АУДИО трансляция жеребьевки начнется в четверг, 26 августа – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко