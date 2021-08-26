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Динамо и Шахтеру – приготовиться. АУДИО онлайн трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ

Лига Чемпионов
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Динамо и Шахтеру – приготовиться. АУДИО онлайн трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ

DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует жеребьевку группового этапа главного клубного европейского турнира.

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"Челси", "Барселона" и "Милан" для "Шахтера"? А, может, "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Вольфсбург" для "Динамо"? В общем, Ready Player One, Ready Player Two – сегодня украинские гранды узнают своих соперников по квартетам. Мы будем следить за перипетиями в Стамбуле и сообщать обо всем вам.

АУДИО трансляция жеребьевки начнется в четверг, 26 августа – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) жеребьевка Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио онлайн стрим Жеребьевка ЛЧ
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