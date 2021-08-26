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Динамо и Шахтеру – приготовиться. АУДИО онлайн трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ
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Журналист UA-Футбол прокомментирует жеребьевку группового этапа главного клубного европейского турнира.
"Челси", "Барселона" и "Милан" для "Шахтера"? А, может, "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Вольфсбург" для "Динамо"? В общем, Ready Player One, Ready Player Two – сегодня украинские гранды узнают своих соперников по квартетам. Мы будем следить за перипетиями в Стамбуле и сообщать обо всем вам.
АУДИО трансляция жеребьевки начнется в четверг, 26 августа – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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