С кем сыграют Динамо и Шахтёр. Когда и где смотреть онлайн жеребьёвку групп Лиги чемпионов

Во второй раз подряд Украина будет представлена в числе 32 лучших клубов Европы двумя командами. По традиции, это "Динамо", завоевавшее прямую путёвку в турнир, и "Шахтёр", который пробился туда через квалификацию. Своих соперников представители УПЛ узнают уже сегодня. И сейчас подробно расскажем, где можно будет увидеть это событие.

Когда состоится жеребьёвка?

Церемония состоится в турецком Стамбуле. Начало жеребьёвки в 19:00 по Киеву. Среди приглашённых гостей в ней будут участвовать Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.

Помимо самого определения состава участников групп в предстоящей чемпионской лиге УЕФА также объявит лауреатов прошлого сезона. Среди них: лучшие футболисты в мужской и женской ЛЧ, лучшие тренеры в мужской и женской ЛЧ, плюс будут розданы номинации по позициям.

Где смотреть онлайн жеребьёвку группового раунда ЛЧ?

Событие будет показано сразу на нескольких платформах. Во-первых, следить за жеребьёвкой вы сможете благодаря бесплатному аудио онлайну на канале Подкасты UA-Футбол, который доступен для прослушивания в любой точке планеты. Комментатор - Сергей Швец.

Кроме того, увидеть жребий можно будет в прямом эфире на сайте УЕФА бесплатно. Комментарий - английский.

Также жеребьёвку покажут официальные трансляторы еврокубков в Украине - MEGOGO и Воля ТВ.

На UA-Футбол вы сможете прочитать текстовый онлайн жеребьёвки, с которым вы не пропустите ни одного события на церемонии.

Какой формат жеребьёвки?

Команды в зависимости от своего рейтинга разбиты на четыре корзины. Команды, которые представляют одну ассоциацию, разводятся по разным корзинам. Таким образом, "Динамо" и "Шахтёр" точно не сыграют в одной группе. Ну, и по традиции матчи киевлян и дончан будут распределены по разным дням: то есть накладок в играх украинских команд друг на друга не будет.