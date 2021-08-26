Пятов и Марлос получили наивысший бал за матч против Монако

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове в дополнительное время прошел "Монако" и вышел в групповой этап турнира. Основное время встречи завершилось со счетом 1:2 (первый поединок - 1:0 в пользу "Шахтера").

Статистический портал Sofascore определился с оценками участников матча. Так, лучшим игроком поединка стал форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер, который получил оценку 8,0.

В составе донецкого "Шахтера" высший балл получили голкипер Андрей Пятов и полузащитник Марлос. Портал оценил их действия в 7,4 балла. Худшая оценка у вингера Манора Соломона - 5,8.

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Скриншот: SofaScore