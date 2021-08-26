  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пятов и Марлос получили наивысший бал за матч против Монако
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов и Марлос получили наивысший бал за матч против Монако

Лига Чемпионов
(1 голосов)

По версии статистического портала Sofascore

Пятов и Марлос получили наивысший бал за матч против Монако

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове в дополнительное время прошел "Монако" и вышел в групповой этап турнира. Основное время встречи завершилось со счетом 1:2 (первый поединок - 1:0 в пользу "Шахтера").

Статистический портал Sofascore определился с оценками участников матча. Так, лучшим игроком поединка стал форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер, который получил оценку 8,0.

В составе донецкого "Шахтера" высший балл получили голкипер Андрей Пятов и полузащитник Марлос. Портал оценил их действия в 7,4 балла. Худшая оценка у вингера Манора Соломона - 5,8.

Читайте такжеМатвиенко и Витао травмировались в матче с Монако

Скриншот: SofaScore

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Марлос Шахтер (Донецк) Монако
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...