Пятов: В перерыве сказал - или выходим в ЛЧ, или на второй тайм можно не выходить

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги результата матча с "Монако" и прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

"Команда в первом тайме проиграла много единоборств. Все это видят, и мы видим, поверьте. Это футбол. Мы немного растерялись, первый тайм не удался.

Тут же главное, как команда делает выводы. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве, сказал, что или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм.

Я постарше, вижу, что игра не шла. Надо было разбудить чуть-чуть. У нас молодая команда играла. Они немного потерялись.

Во втором пропущенном голе там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя. Нужно было их чуть-чуть направить, у меня, слава богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. Хорошо, что они меня услышали", - сказал Пятов.