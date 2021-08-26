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Пятов: В перерыве сказал - или выходим в ЛЧ, или на второй тайм можно не выходить

Лига Чемпионов
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(5 голосов)

Пятов рассказал, как настраивал команду после первого тайма

Пятов: В перерыве сказал - или выходим в ЛЧ, или на второй тайм можно не выходить

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги результата матча с "Монако" и прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

"Команда в первом тайме проиграла много единоборств. Все это видят, и мы видим, поверьте. Это футбол. Мы немного растерялись, первый тайм не удался.

Тут же главное, как команда делает выводы. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве, сказал, что или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм.

Я постарше, вижу, что игра не шла. Надо было разбудить чуть-чуть. У нас молодая команда играла. Они немного потерялись.

Во втором пропущенном голе там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя. Нужно было их чуть-чуть направить, у меня, слава богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. Хорошо, что они меня услышали", - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
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Комментарии (6)
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xo66it (Оболонский Рейх)
26.08.2021 в 14:23
Кому сказал?)) Другим десяти бразилам?))
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 14:06
не ожидал -молодец
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+2
-1
djumba (Мелитополь)
26.08.2021 в 14:06
Ох жеж, отскочили тупо на удаче конечно, но так забавно все эти послематчевые комментарии читать))Лан, конечно сегодня герои, могут говорить что угодно, но в группе такие фокусы не пройдут...
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0
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 13:54
Красавец!
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+1
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
26.08.2021 в 13:51
Спасибо ,Капитан! Грешным делом перед матчем считал именно вратарскую позицию самым слабым звеном. С радостью признаю свою ошибку, отличный матч нашей легенды
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
26.08.2021 в 13:44
О! Так ось, хто вихователька в цьому бразильському дитсадку...
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0
0


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