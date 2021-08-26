Матвиенко: Был разнос от Де Дзерби, но какие слова он говорил - не для ушей

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в интервью Футбол NEWS прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" проиграли первый тайм 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, а затем забили мяч, который вывел их в групповой этап.

- Могли после плохого первого тайма бросить играть, но ребята собрались, молодцы. Да, разнос был, но какие слова он (Де Дзерби - прим.) говорил - не для ушей.

- Нецензурщина или мотивационные слова?

- Все вместе. Больше по делу - как мы будем играть, но и немножко в конце добавил.

- То, что перевернули игру, - заслуга Де Дзерби? Или команда завелась?

- Абсолютно всех заслуга, - сказал Матвиенко.